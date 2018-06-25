CherryPlayer - уникальный проигрыватель аудио -, видеофайлов всех популярных форматов с возможностью прослушивания и просмотра контента прямо из Интернета. Особенно удобен этот проигрыватель для таких ресурсов как ВКонтакте , Last.fm, YouTube, BBC, BillBoard, т.к. тесно интегрирован с ними и их огромными архивами.

Кроме того, это приложение поможет загрузить понравившийся медиаконтент на компьютер для дальнейшего использования без использования сторонних программ. Находить и воспроизводить любую композицию или клип теперь становится проще некуда.

CherryPlayer обладает всевозможными инструментами для работы с множеством форматов файлов, загружать дополнительные кодеки не нужно - все необходимое уже встроено в этот проигрыватель. Интерфейс программы выполнен таким образом, чтобы быть максимально удобным и понятным пользователю, не затрудняя доступ к тем или иным возможностям плеера.

Поддерживаемые форматы видео: .avi, .mpg, .mpeg, .mpe, .m1v, .m2v, .mpv2, .mp2v, .pva, .evo, .m2p, .vob, .ifo, .mkv, .webm, .mp4, .m4v, .mp4v, .mpv4, .hdmov, .mov, .3gp, .3gpp, .3g2, .3gp2, .flv,. f4v, .ogm, .ogv, .rm, .ram, .rpm, .rmm, .wmv, .wmp, .wm, .asf, .dat, .amv, .divx, .rmvb, .dv, .rv, .qt.



Поддерживаемые форматы аудио: .aac, .ac3, .aif, .aiff, .aifc, .alac, .amr, .au, .caf, .flac, .m4a, .m4b, .m4p, .m4r, .mka, .mp1, .mp2, .mp3, .ogg, .oma, .ra, .voc, .wav, .wma, .wv.