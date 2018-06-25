CherryPlayer - уникальный проигрыватель аудио -, видеофайлов всех популярных форматов с возможностью прослушивания и просмотра контента прямо из Интернета. Особенно удобен этот проигрыватель для таких ресурсов как ВКонтакте , Last.fm, YouTube, BBC, BillBoard, т.к. тесно интегрирован с ними и их огромными архивами.
Кроме того, это приложение поможет загрузить понравившийся медиаконтент на компьютер для дальнейшего использования без использования сторонних программ. Находить и воспроизводить любую композицию или клип теперь становится проще некуда.
CherryPlayer обладает всевозможными инструментами для работы с множеством форматов файлов, загружать дополнительные кодеки не нужно - все необходимое уже встроено в этот проигрыватель. Интерфейс программы выполнен таким образом, чтобы быть максимально удобным и понятным пользователю, не затрудняя доступ к тем или иным возможностям плеера.
GOM Player - мощный мультимедиа плеер с поддержкой всех современных видео и аудио форматов. Позволяет проигрывать видео с мобильных устройств и цифровых камер,
Отзывы о программе CherryPlayer
Леонид51 про CherryPlayer 2.3.0 [05-12-2015]
Не впечатлила. Во первых сам плеер средненький ни каких регулировок кроме звука. Во вторых паразит прописывает себя на первое место отодвигая любимый плеер на второе место (правда это не большое неудобство, но приходится делать лишние телодвижения) слушать музыку . Рекомендую его тем кто любит слушать музыку и радио (особенно в фоновом режиме). Будем ждать когда сам плеер по функционалу и качеству воспроизведения видео усовершенствуют до уровня Windovs Plaer. | 4 | Ответить
Мирослава про CherryPlayer 2.2.12 [23-11-2015]
Помогите!! Включаю музыку, она играет но не до конца. Что делать ? | | Ответить
Andrey62 про CherryPlayer 2.2.12 [13-11-2015]
Супер!!! Всё понятно и очень удобно. 5 | | Ответить
rafa про CherryPlayer 2.2.7 [15-08-2015]
скачали программу,но не появился значек на панели,можно только открыть в папке,но появляется по аглицки какая-то запись с упомянанием адобе плеера,что делать простым чайникам,обьясните,специалисты,пжлста 1 | | Ответить
CherryPlayer в ответ rafa про CherryPlayer 2.2.9 [31-08-2015]
Ну, во-первых, попробуйте использовать последнюю версию.
Во-вторых, сообщение про Adobe Flash Player появляется, если у Вас не установлен этот самый flash. Причем имеется в виду не тот flash, который по умолчанию стоит в браузерах, а так называемый системный, на страницу скачивания которого и перенаправляет Вас инсталлятор.
В-третьих, напишите, пожалуйста, в тех поддержку, приложив скриншоты. 2 | | Ответить
Mr. Irakly про CherryPlayer 2.2.5 [29-05-2015]
Плеер хороший, с основными базовыми функциями, порадовало воспроизведение youtube и основных каналов. ну достоинства уже описаны, работа, вижу, идет над улучшением. надеюсь, скоро будет и возможность войти в youtube через плеер, как в контакт, еще не хватает возможности из плеера сделать файлы плеер по умолчанию для видео файлов. Понравился удобный интерфейс, хотя у меня немного тормоза были, но может это компьютер староват. еще бы хотелось иметь возможность сменить шкурку. 2 | | Ответить