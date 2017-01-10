SystemSwift - эта программа позволит увеличить скорость работы системы компьютера, различных компьютерных игр, а также интернета. С помощью этого инструмента происходит оптимизация рабочих параметров компьютера, исправляются ошибки и конфликты, вызывающие замедление, что приводит к значительному ускорению работы за счет выжимания всей доступной производительности ПК.

Этот инструмент сначала сканирует систему, а затем вносит некоторые изменения в Windows, в результате чего ОС преобразуется так, как будто она только что была установлена. Например, улучшается качество графики, оптимизируется расход оперативной памяти, повышается скорость чтения и записи жестких дисков, определяется приоритетное функционирование процессора и другие параметры.

В целом, утилита действительно полезна, т.к. может настроить наилучшим образом имеющееся в распоряжении "железо" и наслаждаться высокой скоростью работы в интернете, а также полноценно ощутить возможности самых современных игр без внесения изменений в сами игры.

Также хотелось бы отметить, что SystemSwift является сочетанием сразу трех продуктов этого же разработчика - PCMedik, GameGain и Throttle, которые при желании тоже можно использовать.