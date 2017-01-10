Скачать Яндекс.Браузер
SystemSwift для Windows

SystemSwift 2.1.9.2017

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание SystemSwift 2.1.9.2017Описание   Скачать SystemSwift 2.1.9.2017СКАЧАТЬ (3 Мб) Скриншоты SystemSwift 2.1.9.2017Скриншоты (2)   Статистика SystemSwift 2.1.9.2017Статистика   Отзывы о SystemSwift 2.1.9.2017Отзывы (0)  
Оцените программу!
3.83 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 3.83 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

SystemSwift - эта программа позволит увеличить скорость работы системы компьютера, различных компьютерных игр, а также интернета. С помощью этого инструмента происходит оптимизация рабочих параметров компьютера, исправляются ошибки и конфликты, вызывающие замедление, что приводит к значительному ускорению работы за счет выжимания всей доступной производительности ПК.

Этот инструмент сначала сканирует систему, а затем вносит некоторые изменения в Windows, в результате чего ОС преобразуется так, как будто она только что была установлена. Например, улучшается качество графики, оптимизируется расход оперативной памяти, повышается скорость чтения и записи жестких дисков, определяется приоритетное функционирование процессора и другие параметры.

В целом, утилита действительно полезна, т.к. может настроить наилучшим образом имеющееся в распоряжении "железо" и наслаждаться высокой скоростью работы в интернете, а также полноценно ощутить возможности самых современных игр без внесения изменений в сами игры.

Также хотелось бы отметить, что SystemSwift является сочетанием сразу трех продуктов этого же разработчика - PCMedik, GameGain и Throttle, которые при желании тоже можно использовать.

Что нового в SystemSwift 2.1.9.2017?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты SystemSwift:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.99
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 763
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация

Отзывы о программе SystemSwift

Admin

Отзывов о программе SystemSwift 2.1.9.2017 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

Foxit Reader

Skype

AIMP

CDBurnerXP

Ashampoo WinOptimizer

Snappy Driver Installer

CheMax Rus

Avidemux

AnyDesk

SUMo

Google Chrome

Балаболка

KMPlayer

Notepad++

Viber

RoboForm

Light Alloy

ProgDVB

Calibre

ESET NOD32 Smart Security

 
 