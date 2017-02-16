Продажа транспортных средств - это программа, которая позволит автоматизировать процесс подготовки комплекта документов при продаже транспортных средств, автостраховании, печати справки-счета, транзитных номеров, ПТС, договоров и актов купли-продажи, а также сформировать отчет по выданным справкам-счетам/транзитам для ГИБДД.
Этот программный комплекс будет отличным решением для организаций и предприятий, занимающихся торговлей новыми и комиссионными транспортными средствами, т.к. позволит создать весь комплект документов при продаже транспортного средства всего за 5 минут. Есть возможность подключить индивидуальные отчеты для "подгонки" программы исключительно под требования своей организации. Интерфейс качественно продуман и интуитивно понятен, при освоении функционала комплекса трудностей не возникнет.
Также стоит отметить, что программа полностью соответствует приказам № 605 МВД РФ от 07.08.2013, № 942/318 Минсельхоза РФ и Госстандарта РФ от 27.10.2001, Федеральному закону N 40-ФЗ от 25.04.2002.
Основные возможности приложения:
печать договоров (справки-счета) для осуществления регистрационных действий в подразделениях ГИБДД/Гостехнадзора;
автомобильные и тракторные транзитные знаки;
паспорта транспортных средств/самоходных машин/шасси транспортных средств (включая титульные листы);
договора комиссии, договора поручения, агентские договора;
договора купли-продажи (включая кредитные) и акты приема-передачи для юридических и физических лиц;
заявление в ГИБДД и Гостехнадзор на регистрацию/снятие с учета транспортного средства (самоходной машины), выдачу/обмен водительских удостоверений;
полисы и заявления ОСАГО;
договор, расписка, купон, поручение, квитанция на прохождение государственного технического осмотра;
карточка учета транспортного средства;
первичные бухгалтерские документы при продаже (счета-фактура, кассовый ордер, накладная);
формирование аналитических и статистических отчетов по продажам в различных разрезах;
подготовка отчетов по реестру выданных справок-счетов и транзитных знаков для ГИБДД и ГТН (с возможностью их обработки в Excel);
создание и подключение своих отчетных форм в форматах Word и Excel;
осуществление рассылки СМС сообщений по заканчивающимся полисам ОСАГО и талонам ГТО;
автоматический учет бланков строгой отчетности (БСО: полисы, квитанции, диагностические карты) и любых операций с ними;