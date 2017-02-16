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Продажа транспортных средств для Windows

Продажа транспортных средств 6.0.9

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Описание Продажа транспортных средств 6.0.9Описание   Скачать Продажа транспортных средств 6.0.9СКАЧАТЬ (9,09 Мб) Скриншоты Продажа транспортных средств 6.0.9Скриншоты (10)   Статистика Продажа транспортных средств 6.0.9Статистика   Отзывы о Продажа транспортных средств 6.0.9Отзывы (2)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Продажа транспортных средств - это программа, которая позволит автоматизировать процесс подготовки комплекта документов при продаже транспортных средств, автостраховании, печати справки-счета, транзитных номеров, ПТС, договоров и актов купли-продажи, а также сформировать отчет по выданным справкам-счетам/транзитам для ГИБДД.

Этот программный комплекс будет отличным решением для организаций и предприятий, занимающихся торговлей новыми и комиссионными транспортными средствами, т.к. позволит создать весь комплект документов при продаже транспортного средства всего за 5 минут. Есть возможность подключить индивидуальные отчеты для "подгонки" программы исключительно под требования своей организации. Интерфейс качественно продуман и интуитивно понятен, при освоении функционала комплекса трудностей не возникнет.

Также стоит отметить, что программа полностью соответствует приказам № 605 МВД РФ от 07.08.2013, № 942/318 Минсельхоза РФ и Госстандарта РФ от 27.10.2001, Федеральному закону N 40-ФЗ от 25.04.2002.

Основные возможности приложения:

  • печать договоров (справки-счета) для осуществления регистрационных действий в подразделениях ГИБДД/Гостехнадзора;
  • автомобильные и тракторные транзитные знаки;
  • паспорта транспортных средств/самоходных машин/шасси транспортных средств (включая титульные листы);
  • договора комиссии, договора поручения, агентские договора;
  • договора купли-продажи (включая кредитные) и акты приема-передачи для юридических и физических лиц;
  • заявление в ГИБДД и Гостехнадзор на регистрацию/снятие с учета транспортного средства (самоходной машины), выдачу/обмен водительских удостоверений;
  • полисы и заявления ОСАГО;
  • договор, расписка, купон, поручение, квитанция на прохождение государственного технического осмотра;
  • карточка учета транспортного средства;
  • первичные бухгалтерские документы при продаже (счета-фактура, кассовый ордер, накладная);
  • формирование аналитических и статистических отчетов по продажам в различных разрезах;
  • подготовка отчетов по реестру выданных справок-счетов и транзитных знаков для ГИБДД и ГТН (с возможностью их обработки в Excel);
  • создание и подключение своих отчетных форм в форматах Word и Excel;
  • осуществление рассылки СМС сообщений по заканчивающимся полисам ОСАГО и талонам ГТО;
  • автоматический учет бланков строгой отчетности (БСО: полисы, квитанции, диагностические карты) и любых операций с ними;
  • формирование и контроль базы данных по клиентам.
Скриншоты Продажа транспортных средств:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 3000 руб.
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 755
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел - Транспорт

Отзывы о программе Продажа транспортных средств

с деревни про Продажа транспортных средств 5.2.0 [27-02-2015]

Хорошая программа, оценка 5.
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Марина про Продажа транспортных средств 5.1.9 [09-04-2014]

Очень удобная программа, работаю 4 года. Недавно обновила и почему-то исчез город, где делается договот. Можете подсказать настройки чтобы автоматически отражался вместе с датой город?
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