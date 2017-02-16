Продажа транспортных средств - это программа, которая позволит автоматизировать процесс подготовки комплекта документов при продаже транспортных средств, автостраховании, печати справки-счета, транзитных номеров, ПТС, договоров и актов купли-продажи, а также сформировать отчет по выданным справкам-счетам/транзитам для ГИБДД.

Этот программный комплекс будет отличным решением для организаций и предприятий, занимающихся торговлей новыми и комиссионными транспортными средствами, т.к. позволит создать весь комплект документов при продаже транспортного средства всего за 5 минут. Есть возможность подключить индивидуальные отчеты для "подгонки" программы исключительно под требования своей организации. Интерфейс качественно продуман и интуитивно понятен, при освоении функционала комплекса трудностей не возникнет.

Также стоит отметить, что программа полностью соответствует приказам № 605 МВД РФ от 07.08.2013, № 942/318 Минсельхоза РФ и Госстандарта РФ от 27.10.2001, Федеральному закону N 40-ФЗ от 25.04.2002.



Основные возможности приложения: