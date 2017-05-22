DiskSavvy для Windows

DiskSavvy 9.7.16

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Описание DiskSavvy 9.7.16Описание   Скачать DiskSavvy 9.7.16СКАЧАТЬ (5,65 Мб) Скриншоты DiskSavvy 9.7.16Скриншоты (7)   Статистика DiskSavvy 9.7.16Статистика   Отзывы о DiskSavvy 9.7.16Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 3
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DiskSavvy - полезный инструмент для анализа свободного и занятого пространства жесткого диска. После сканирования локального диска или же какой-либо отдельно выбранной папки, пользователь получит полную наглядную информацию о папках и файлах внутри выбранного раздела, благодаря чему можно определить, что "весит" больше всего, а что занимает совсем немного места. Такой обзор дискового пространства компьютера позволит наилучшим образом оптимизировать размещение файлов и папок на разных разделах для максимального удобства и продуктивности.

На качество анализа влияет скорость сканирования, поэтому тут надо использовать принцип "скорость-качество" в каждом конкретном случае. В настройках DiskSavvy присутствует возможность создания профилей, где каждый пользователь может подогнать функционал "под себя", тем самым облегчив работу с программой в дальнейшем. Интерфейс приложения в целом не сложный, и по идее, не должен вызвать трудностей с доступом ко всем опциям программы.

Что нового в DiskSavvy 9.7.16?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлен ряд ошибок
Скриншоты DiskSavvy:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 823
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов - Сравнение, Синхронизация
ТОП-сегодня раздела "Поиск файлов"
 

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Отзывы о программе DiskSavvy

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