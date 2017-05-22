Everything 1.3.4.686
Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы,
TreeSize Free 4.0.3.372
TreeSize - полезная портативная утилита, которая поможет вам сориентироваться и понять, чем же заполнено дисковое пространство компьютера
Soft4Boost Dup File Finder 6.6.7.653
Soft4Boost Dup File Finder - простая, бесплатная утилита, которая помогает найти и удалить ненужные дубликаты файлов на компьютере
DupKiller 0.8.2
DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по
AllDup 4.0.23
AllDup - бесплатный инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов на Вашем компьютере
Auslogics Duplicate File Finder 6.1.3.0
Auslogics Duplicate File Finder - эффективная и легкая в использовании программа, предназначенная для поиска и удаления ненужных дубликатов файлов