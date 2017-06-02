Fraps 3.5.99

Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью которого геймеры также смогут оценить производительность установленной в ПК

MyCam 1.1

MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и записывать видео с веб-камеры. Готовые снимки можно сохранять в формате

Bandicam 3.4.2.1258

Bandicam - программа для захвата видео и снятия скриншотов в высоком качестве. Имеет простое управление с настраиваемыми параметрами записи. Поддерживает работу со