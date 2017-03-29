Dr.Web Security Space для Android

Dr.Web Security Space 11.1.0 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Dr.Web Security Space 11.1.0 для AndroidОписание   Скачать Dr.Web Security Space 11.1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (16,06 Мб) Скриншоты Dr.Web Security Space 11.1.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Dr.Web Security Space 11.1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Dr.Web Security Space 11.1.0 для AndroidОтзывы (2)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dr.Web Security Space - модернизированная версия одного из самых популярных антивирусных приложений для эффективной защиты Android-смартфонов и планшетов.

Программа защищает ваше устройство от всевозможного вредоносного ПО, блокирует нежелательные звонки и СМС-спам, фильтрует содержимое сайтов при помощи интернет-фильтра Cloud Checker, присутствует модуль Антивор, Антиспамзащита SD-карты, Брандмауэр, подробная статистика и многое другое. 

Благодаря специальным технологиям, приложение не потребляет ресурсы вашего устройства и бережно расходует заряд аккумулятора.

Что нового в Dr.Web Security Space 11.1.0 для Android?
  • Добавлена поддержка ОС Android 7.0 и 7.1.
  • Добавлена возможность добавлять две SIM-карты в список доверенных в Антиворе Dr.Web для устройств с двумя слотами для SIM-карт, работающих на Android 5.1 и выше.
  • Добавлена поддержка браузеров Opera mini, Яндекс.Браузер, Adblock Browser, Dolphin Browser, Спутник и UME браузера.
  • Добавлена возможность выбирать для сканирования директории /sbin и /data на устройствах с открытым root-доступом.
  • В URL-фильтре добавлена новая категория «Онлайн игры».
Скриншоты Dr.Web Security Space:

Статус программы Демо версия | Цена: 169 руб.
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 754
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы, Spyware
 Программа Dr.Web Security Space отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Dr.Web Security Space

Марат про Dr.Web Security Space 10.1.2 для Android [29-01-2016]

Пропускает платные смс подписки(которые без ведома пользователя).Так что не надейтесь что там стоит брандмауэр.Не посещайте подозрительные сайты
| | Ответить

из нашей супер деревни про Dr.Web 9.01.5 для Android [04-10-2014]

Очень необходимая и полезная программа.
3 | 4 | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
скачать Adguard
ТОП-сегодня раздела "Антивирусы, Spyware"
 

Avast Mobile Security & Antivirus 5.12.2 для Android

Avast Mobile Security & Antivirus – защитите ваш смартфон бесплатным антивирусом с богатой функциональностью. Программа не только отсканирует файлы, но и изменит разрешения приложений, отследит активность в интернете, заблокирует нежелательные звонки

Malwarebytes Anti-Malware 2.1.1.16 для Android

Malwarebytes Anti-Malware – надежная защита устройства от вредоносного программного обеспечения, в том числе программ-шпионов и троянов. Во время сканирования (автоматически или вручную) проверяются потенциально опасные программы, уязвимости в системе

360 Security 3.8.6.4538 для Android

360 Security – круглосуточная защита от вредоносных программ и оптимизация работы устройства. В состав приложения входят антивирусный сканер и диспетчер задач, отслеживающие работу установленных программ. Такое сочетание позволит ускорить работу девайса

Dr.Web Light 9.01.2 для Android

Dr.Web Light – популярный антивирус защит ваше Android-устройство. Он проверит все устройство или выбранные пользователем файлы. В режиме реального времени SpIDer Guard отслеживает файловую

CM Security 2.11.0 для Android

CM (Cleanmaster) Security - шустрый мобильный антивирус для Android от разработчика популярного оптимизатора Clean Master. Приложение предоставляет многоуровневую систему защиты на базе двойного локального и облачного антивирусного движка

Lookout Mobile Security 10.11.1-8cc0e1e для Android

Lookout Mobile Security – приложение не только защитит вас от вирусов, но и поможет найти смартфон в случае кражи или потери. Также программа умеет создавать резервные копии, оповещать пользователя про опасность, блокировать подозрительные URL

 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Фотосканер

BlaBlaCar

AIMP

Google Chrome

Angry Birds Rio

Battery Doctor

X-plore

Inbox

Camera360

Angry Birds Space

SoundHound

MyScore

Fruit Nibblers

World of Tanks Assistant

Temple Run 2

Angry Birds Star Wars

SimCity BuildIt

King of Thieves

Drag Racing

Головоломки со спичками

 
 