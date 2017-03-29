Avast Mobile Security & Antivirus 5.12.2 для Android
Avast Mobile Security & Antivirus – защитите ваш смартфон бесплатным антивирусом с богатой функциональностью. Программа не только отсканирует файлы, но и изменит разрешения приложений, отследит активность в интернете, заблокирует нежелательные звонки
Malwarebytes Anti-Malware 2.1.1.16 для Android
Malwarebytes Anti-Malware – надежная защита устройства от вредоносного программного обеспечения, в том числе программ-шпионов и троянов. Во время сканирования (автоматически или вручную) проверяются потенциально опасные программы, уязвимости в системе
360 Security 3.8.6.4538 для Android
360 Security – круглосуточная защита от вредоносных программ и оптимизация работы устройства. В состав приложения входят антивирусный сканер и диспетчер задач, отслеживающие работу установленных программ. Такое сочетание позволит ускорить работу девайса
Dr.Web Light 9.01.2 для Android
Dr.Web Light – популярный антивирус защит ваше Android-устройство. Он проверит все устройство или выбранные пользователем файлы. В режиме реального времени SpIDer Guard отслеживает файловую
CM Security 2.11.0 для Android
CM (Cleanmaster) Security - шустрый мобильный антивирус для Android от разработчика популярного оптимизатора Clean Master. Приложение предоставляет многоуровневую систему защиты на базе двойного локального и облачного антивирусного движка
Lookout Mobile Security 10.11.1-8cc0e1e для Android
Lookout Mobile Security – приложение не только защитит вас от вирусов, но и поможет найти смартфон в случае кражи или потери. Также программа умеет создавать резервные копии, оповещать пользователя про опасность, блокировать подозрительные URL