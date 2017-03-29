Avast Mobile Security & Antivirus 5.12.2 для Android

Avast Mobile Security & Antivirus – защитите ваш смартфон бесплатным антивирусом с богатой функциональностью. Программа не только отсканирует файлы, но и изменит разрешения приложений, отследит активность в интернете, заблокирует нежелательные звонки

Malwarebytes Anti-Malware 2.1.1.16 для Android

Malwarebytes Anti-Malware – надежная защита устройства от вредоносного программного обеспечения, в том числе программ-шпионов и троянов. Во время сканирования (автоматически или вручную) проверяются потенциально опасные программы, уязвимости в системе

360 Security 3.8.6.4538 для Android

360 Security – круглосуточная защита от вредоносных программ и оптимизация работы устройства. В состав приложения входят антивирусный сканер и диспетчер задач, отслеживающие работу установленных программ. Такое сочетание позволит ускорить работу девайса