ТОП-сегодня раздела "Плееры" Зайцев.нет 1.4.0.1 Зайцев.нет - аудио-плеер, позволяющий искать и слушать музыку на популярнейшем сайте Zaycev.net. Вы можете просматривать списки самых популярных треков, новинки. All Music Unlimited 1.21.1.0 All Music Unlimited - программа для поиска и загрузки музыки самых разных жанров и направлений. Для песен отображается обложка альбома, есть отдельная категория для Яндекс.Музыка Слушайте музыку из огромного хранилища от Яндекса. Мегатонны музыки всех стилей и направлений от изысканной классики и джаза до попсы и шансона. Есть поиск, создание VK Downloader 3 2016.118.1544.0 VK Downloader 3 - загружайте музыку из социальной сети ВКонтакте прямо на свой Windows Phone смартфон. Музыка загружается непосредственно в системный хаб (раздел) Client for SoundCloud 1.1.0.17 Client for SoundCloud - слушайте музыку, подкасты, записи интервью и разнообразных передач с популярного сервиса. Приложение позволяет быстро искать необходимую вам Pianorama 1.1.0.0 Pianorama - приложение для прослушивания онлайновой радиостанции nekto.me/pianorama на Windows Phone 7 смартфоне. Программа предельно проста, для ее работы требуется