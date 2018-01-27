Radio 101.ru для Windows Phone

Radio 101.ru 2.0.0.3

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Описание Radio 101.ru 2.0.0.3Описание   Скачать Radio 101.ru 2.0.0.3СКАЧАТЬ (2,38 Мб) Скриншоты Radio 101.ru 2.0.0.3Скриншоты (8)   Статистика Radio 101.ru 2.0.0.3Статистика   Отзывы о Radio 101.ru 2.0.0.3Отзывы (1)  
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4.75 из 5, всего оценок - 4
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Radio 101.ru — официальный Windows Phone клиент для портала онлайнового радио, на котором можно слушать большое количество разнообразных радиостанций. Здесь есть станции, круглосуточно транслирующие зарубежную и российскую музыку, рок, электронную музыку, классику и так далее. Конечно же есть и станции, специализирующиеся на новостных программах, юмористических, спортивных. Станции можно вносить в Избранное.

Скриншоты Radio 101.ru:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows Phone 10 Mobile, 8.1 Blue, 8 Apollo
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 116
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Радио
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Отзывы о программе Radio 101.ru

nata про Radio 101.ru 1.2.0.1 [23-03-2016]

Супер радио!!! Без глюков, авторизации, рекламы на весь экран!!! Всем рекомендую!!!
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