Зайцев.нет 1.4.0.1

Зайцев.нет - аудио-плеер, позволяющий искать и слушать музыку на популярнейшем сайте Zaycev.net. Вы можете просматривать списки самых популярных треков, новинки.

All Music Unlimited 1.21.1.0

All Music Unlimited - программа для поиска и загрузки музыки самых разных жанров и направлений. Для песен отображается обложка альбома, есть отдельная категория для

Яндекс.Музыка

Слушайте музыку из огромного хранилища от Яндекса. Мегатонны музыки всех стилей и направлений от изысканной классики и джаза до попсы и шансона. Есть поиск, создание