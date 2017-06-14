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Крокодильчик Свомпи 2 для Android

Крокодильчик Свомпи 2 1.5.1 для Android

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Описание Крокодильчик Свомпи 2 1.5.1 для AndroidОписание   Скачать Крокодильчик Свомпи 2 1.5.1 для AndroidСКАЧАТЬ (97,18 Мб) Скриншоты Крокодильчик Свомпи 2 1.5.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Крокодильчик Свомпи 2 1.5.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Крокодильчик Свомпи 2 1.5.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Крокодильчик Свомпи 2 - помогите крокодильчику Свомпи принять душ, подведя к его ванной комнате воду. В игре множество уровней, на которых вас ждет большое количество подарков и сюрпризов. Хорошим бонусом на каждом уровне будут резиновые уточки, любимые игрушки Свомпи.

Кроме Свомпи вы познакомитесь с его подругой Элли и извечным противником Крэнки. Специальный режим испытаний позволит проходить старые уровни с новыми условиями. Например, нужно не собирать уточек, не использовать рычаги и переключатели или успеть пройти уровень за строго отведенное время.

Что нового в Крокодильчик Свомпи 2 1.5.1 для Android?
  • Исправлены мелкие недочёты и улучшена производительность.
Скриншоты Крокодильчик Свомпи 2:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 378
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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Отзывы о программе Крокодильчик Свомпи 2

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