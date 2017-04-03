Movie Finder 1.5.5 для Android
Movie Finder - при помощи этого приложения вы сможете прямо с Android-коммуникатора узнать какие фильмы идут в ближайших кинотеатрах, прочитать отзывы и рецензии, посмотреть трейлеры к фильмам
Говорящий телефон 2.3.3 для Android
Говорящий телефон – расскажет пользователю о состоянии беспроводных коммуникаций, оповестит, если на устройстве не осталось свободной памяти и во время завершения звонка. На выбор предлагается два варианта голоса: мужской и женский
Dubsmash 2.22.0 для Android
Dubsmash – создавайте смешные ролики с собой в главной роли. Под фонограмму произносите известные фразы и цитаты и делитесь с друзьями забавными результатами. Присутствуют фразы из фильмов, мультфильмов, известные высказывания политиков
AliExpress Shopping App 5.2.4 для Android
AliExpress Shopping App – тут вы найдете практический любой товар по приятным цена. В ассортименте новинки электроники, игрушки, одежда, косметика и многое другое. Удобные и безопасные платежи, отслеживание товаров, скидки, распродажи, купоны
Pocket Assistant 3.9.393 для Android
Pocket Assistant – симпатичная блондинка станет вашим личным помощников в повседневных делах. Она напомнит о важных делах, расскажет о погоде, гороскопе, развлечет анекдотом и выполнит другие полезные действия. Возможность обучение позволит блондинке
Самые Полезные Советы 3.7 для Android
Самые Полезные Советы – приложение представляет собой список из 500 самых полезных советов. Советы были составлены специалистами из области медицины, психологии, педагогики