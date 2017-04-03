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Товары из Китая для Android

Товары из Китая 2.0.2 для Android

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Описание Товары из Китая 2.0.2 для AndroidОписание   Скачать Товары из Китая 2.0.2 для AndroidСКАЧАТЬ (3,42 Мб) Скриншоты Товары из Китая 2.0.2 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Товары из Китая 2.0.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Товары из Китая 2.0.2 для AndroidОтзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 3
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Товары из Китая – многие слышали о недорогих и качественных китайских товарах, которые можно приобрести на местном рынке. Данное приложение поможет пользователям ориентироваться в ценах и скидках на популярные товары и позволяет их покупать с бесплатной доставкой по всему миру.

Удобный поиск, сортировка товаров по цене или наличию, встроенный конвертер валют, показывающий цены в необходимой валюте и другие полезные настройки делают приложение ценным помощник при заказе товаров из КНР.

Программа берет информацию из таких известных каталогов, как: aliexpress.com, banggood.com, buyincoins.com, buysku.com, chinabuye.com, dhgate.com, dx.com, eforchina.com, everbuying.com и др.

Что нового в Товары из Китая 2.0.2 для Android?
  • новый дизайн приложения.
  • исправлена ошибка при которой товары пропадали при скроллинге.
Скриншоты Товары из Китая:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 076
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Товары из Китая

строитель жилья про Цены в Китае – ChinaPrices 1.10.1 для Android [02-06-2014]

Поставим и попробуем данную программу.
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