Товары из Китая – многие слышали о недорогих и качественных китайских товарах, которые можно приобрести на местном рынке. Данное приложение поможет пользователям ориентироваться в ценах и скидках на популярные товары и позволяет их покупать с бесплатной доставкой по всему миру.

Удобный поиск, сортировка товаров по цене или наличию, встроенный конвертер валют, показывающий цены в необходимой валюте и другие полезные настройки делают приложение ценным помощник при заказе товаров из КНР.

Программа берет информацию из таких известных каталогов, как: aliexpress.com, banggood.com, buyincoins.com, buysku.com, chinabuye.com, dhgate.com, dx.com, eforchina.com, everbuying.com и др.