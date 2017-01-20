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PBA Bowling Challenge для Android

PBA Bowling Challenge 3.0.10 для Android

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Описание PBA Bowling Challenge 3.0.10 для AndroidОписание   Скачать PBA Bowling Challenge 3.0.10 для AndroidСКАЧАТЬ (61,58 Мб) Скриншоты PBA Bowling Challenge 3.0.10 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика PBA Bowling Challenge 3.0.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о PBA Bowling Challenge 3.0.10 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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PBA Bowling Challenge – лучшие игроки катать шары бросают вам вызов. В этом симуляторе боулинга вам предстоит встретиться с игроками из ассоциации PBA или пригласить своих друзей для онлайн-сражений.

Особенности игры:

  • Режимы: Быстрая игра, Мультиплеер, Карьерный режим.
  • Принимайте участие в десятки турнирах PBA.
  • Бросайте вызов 21 лучшим игрокам в боулинг-ассоциации PBA.
  • Разные виды шаров для боулинга с уникальными характеристиками.
  • Сплит-шары, шары-бомбы и многое другое.
Скриншоты PBA Bowling Challenge:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 373
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы - Спорт

Отзывы о программе PBA Bowling Challenge

Admin

Отзывов о программе PBA Bowling Challenge 3.0.10 для Android пока нет, можете добавить...

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