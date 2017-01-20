Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 PBA Bowling Challenge – лучшие игроки катать шары бросают вам вызов. В этом симуляторе боулинга вам предстоит встретиться с игроками из ассоциации PBA или пригласить своих друзей для онлайн-сражений. Особенности игры: Режимы: Быстрая игра, Мультиплеер, Карьерный режим.

Принимайте участие в десятки турнирах PBA.

Бросайте вызов 21 лучшим игрокам в боулинг-ассоциации PBA.

Разные виды шаров для боулинга с уникальными характеристиками.

Сплит-шары, шары-бомбы и многое другое.