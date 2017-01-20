PBA Bowling Challenge 3.0.10 для Android
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PBA Bowling Challenge – лучшие игроки катать шары бросают вам вызов. В этом симуляторе боулинга вам предстоит встретиться с игроками из ассоциации PBA или пригласить своих друзей для онлайн-сражений.
Особенности игры:
- Режимы: Быстрая игра, Мультиплеер, Карьерный режим.
- Принимайте участие в десятки турнирах PBA.
- Бросайте вызов 21 лучшим игрокам в боулинг-ассоциации PBA.
- Разные виды шаров для боулинга с уникальными характеристиками.
- Сплит-шары, шары-бомбы и многое другое.
|Скриншоты PBA Bowling Challenge:
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Отзывы о программе PBA Bowling Challenge
Admin
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