ImageCacheViewer для Windows

ImageCacheViewer 1.15

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Описание ImageCacheViewer 1.15Описание   Скачать ImageCacheViewer 1.15СКАЧАТЬ (82 Кб) Скриншоты ImageCacheViewer 1.15Скриншоты (3)   Статистика ImageCacheViewer 1.15Статистика   Отзывы о ImageCacheViewer 1.15Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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ImageCacheViewer - небольшая утилита для поиска сохраненных во временных папках изображений, остающихся в кэше при работе в браузере. Это приложение сканирует систему компьютера на наличие графических составляющих кэша браузеров, выдавая информацию об используемом браузере, расширении изображения, дате и размере файла. В настоящее время поддерживаются браузеры Internet Explorer, Firefox и Chrome.

Что нового в ImageCacheViewer 1.15?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты ImageCacheViewer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 2 600
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам - Просмотр
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Отзывы о программе ImageCacheViewer

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