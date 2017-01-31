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5 ApHeMo - приложение для проверки состояния серверов Apache HTTP Server. Этот инструмент очень полезен системным администраторам, т.к. дает возможность значительно повысить надежность сервера, улучшить его безопасность, выявить потенциальные угрозы, обнаруживая возможные несанкционированные внешние воздействия. Основные возможности программы: Автоматическая загрузка и анализ отчетов с удаленных или локальных FTP-серверов.

Проверка ошибок.

Установка фильтра для избежания ложных тревог.

Выявление IP-адреса злоумышленников.

Идентификация несанкционированного доступа по WhoIs?