Awesome Screenshot для Windows

Awesome Screenshot 3.9.18 для Google Chrome

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Описание Awesome Screenshot 3.9.18 для Google ChromeОписание   Скачать Awesome Screenshot 3.9.18 для Google ChromeСКАЧАТЬ (2,41 Мб) Скриншоты Awesome Screenshot 3.9.18 для Google ChromeСкриншоты (4)   Статистика Awesome Screenshot 3.9.18 для Google ChromeСтатистика   Отзывы о Awesome Screenshot 3.9.18 для Google ChromeОтзывы (0)  
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Awesome Screenshot - расширение для Google Chrome для быстрого и эффективного создания снимков экрана. Скриншот можно сохранить в буфер обмена или в файл, загрузить на ресурсы awesomescreenshot.com или diigo.com, чтобы получить ссылку на временно хранящийся скриншот. Ссылку можно также отправлять сразу в социальные сети.

Особенности Awesome Screenshot:

  • Позволяет сделать снимок всей страницы (в том числе учитывая прокрутку), видимой ее части или выделенный фрагмент в один клик.
  • Поддерживает "горячие" клавиши.
  • Простые функции редактирования: обрезка, размытие, нанесение стрелок, текста, геометрических фигур и т.д. Поддерживается отмена действия.
  • Полученный скриншот можно сохранить на компьютер, загрузить на сервер или поделиться с друзьями через социальные сети или отправить письмом через Gmail, Yahoo Mail или HotMail.
Скриншоты Awesome Screenshot:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 063
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана - Утилиты к браузерам
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Отзывы о программе Awesome Screenshot

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