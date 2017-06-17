Split Files 1.72
Split Files предназначена для разделения файлов любого типа на более мелкие части и последующего их соединения в исходный файл. Очень часто это используется при
Free MP3 Cutter Joiner 10.8
Free MP3 Cutter Joiner - удобный инструмент для быстрого объединения нескольких аудиофайлов в один проект или вырезки из них нужных фрагментов
WinMend File Splitter 1.4.6
WinMend File Splitter - бесплатный инструмент, позволяющий легко и быстро разбить большой файл на несколько частей (можно указать либо количество частей, либо задать
VidSplitter 2.1.0.8
VidSplitter - программа для разделения больших видео файлов на мелкие части в различные форматы
KFK 3.19.1.54
KFK - достаточно полезная утилита, которая поможет разбить файлы на более мелкие части
Cutter 2.2
Cutter - программа предназначена для разделения файла на части. Это, к примеру, может понадобиться для переноса с помощью дискет файла, размер которого больше