KFK для Windows

KFK 3.19.1.54

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание KFK 3.19.1.54Описание   Скачать KFK 3.19.1.54СКАЧАТЬ (878 Кб) Скриншоты KFK 3.19.1.54Скриншоты (3)   Статистика KFK 3.19.1.54Статистика   Отзывы о KFK 3.19.1.54Отзывы (1)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

KFK - достаточно полезная утилита, которая поможет разбить файлы на более мелкие части. Это бывает необходимо при переносе данных большого объема (фильмы, игры) на съемных носителях (CD, DVD, USB-флешка), а также передачи их по низкоскоростному интернет-каналу. Кроме этого, здесь есть функция прожига CD/DVD-дисков, но для этого потребуется установка дополнительного программного обеспечения - CopyToDVD.

Также это приложение позволит создать так называемые автоматически восстанавливаемые файлы. Особенность таких файлов в том, что для их соединения не требуется наличие и установка KFK, что удобно при сборке разбитого файла на произвольном ПК. Интерфейс программы прост и лаконичен, что не вызовет проблем в освоении и работе.

Основные особенности прграммы:

  • Возможность выполнять одновременно несколько операций над данными.
  • Поддержка Unicode для работы с произвольными символами.
  • При наличии CopyToDVD - записывание файлов на CD/DVD-диски.
  • Поддержка технологии Drag-and-drop.
  • Разделение файлов по определенному размеру.
  • Поддержка разбивки файлов для дискет.
Скриншоты KFK:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 235
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРазбивка файлов
ТОП-сегодня раздела "Разбивка файлов"
 

Split Files 1.72

Split Files предназначена для разделения файлов любого типа на более мелкие части и последующего их соединения в исходный файл. Очень часто это используется при

Free MP3 Cutter Joiner 10.8

Free MP3 Cutter Joiner - удобный инструмент для быстрого объединения нескольких аудиофайлов в один проект или вырезки из них нужных фрагментов

WinMend File Splitter 1.4.6

WinMend File Splitter - бесплатный инструмент, позволяющий легко и быстро разбить большой файл на несколько частей (можно указать либо количество частей, либо задать

VidSplitter 2.1.0.8

VidSplitter - программа для разделения больших видео файлов на мелкие части в различные форматы

KFK 3.19.1.54

KFK - достаточно полезная утилита, которая поможет разбить файлы на более мелкие части

Cutter 2.2

Cutter - программа предназначена для разделения файла на части. Это, к примеру, может понадобиться для переноса с помощью дискет файла, размер которого больше

скачать Adguard

Отзывы о программе KFK

beer про KFK 3.17.0.50 [29-04-2016]

отличная программа, по крайней мере когда только установил. w8 поддерживает, режет по твоему размеру.
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 