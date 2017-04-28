Directory Opus для Windows

Directory Opus 12.5

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Описание Directory Opus 12.5Описание   Скачать Directory Opus 12.5СКАЧАТЬ (45,69 Мб) Скриншоты Directory Opus 12.5Скриншоты (8)   Статистика Directory Opus 12.5Статистика   Отзывы о Directory Opus 12.5Отзывы (2)  
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4.00 из 5, всего оценок - 4
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Directory Opus - достаточно мощный и удобный в использовании файловый менеджер, обеспечивающий все основные операции с файлами. Нельзя сказать, что возможности менеджера отличаются чем-то особенным по сравнению с аналогичными программами. Да и сами разработчики указывают, что Directory Opus был задуман главным образом как замена стандартного проводника Windows.

Таким образом, это приложение облегчит работу с файлами, сделав ее более удобной и комфортной. Directory Opus поддерживает работу с архивами, обеспечивает доступ к FTP, обрабатывает музыкальные файлы и графические изображения, синхронизируется с облачным хранилищем OneDrive, а также многое другое.

Для более удобного использования интерфейс программы выполнен в виде проводника Windows, но с двухоконным отображением, что понравится как консервативным пользователям, так и более продвинутым. Меню полностью настраивается, есть в наличии наборы дополнительных панелей и горячих клавиш.

Скриншоты Directory Opus:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от $49 AUD
Ограничение в работе программы60 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 181
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловые менеджеры
 Программа Directory Opus отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Directory Opus

ыфьшч про Directory Opus 12.3 [22-01-2017]

Супер прога.Установил в 2009 году и до сих пор не жалею.Конечно,я много раз переустанавливал ось и сейчас на семёрке,пытался перейти на другие Файловые менеджеры ,но всё равно возращался на ОПУС.Единственный минус -она платная.Я пользуюсь 9 версией ,просто на неё есть нормальные кряки.Последние не проверял,так как полностью доволен старой версией.Снимок моего опуса ,оформление под вин 98 ,просто я фанат этого стиля.https://itmages.ru/image/view/5394599/727f29c3
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Колбасяша про Directory Opus 12.3 [19-01-2017]

Супер прога!Заменяешь родной проводник,осваиваешь пару-тройку вечеров,полность меняешь оформление под себя и большие глаза друзей обеспечены.
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