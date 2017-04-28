Directory Opus - достаточно мощный и удобный в использовании файловый менеджер, обеспечивающий все основные операции с файлами. Нельзя сказать, что возможности менеджера отличаются чем-то особенным по сравнению с аналогичными программами. Да и сами разработчики указывают, что Directory Opus был задуман главным образом как замена стандартного проводника Windows.
Таким образом, это приложение облегчит работу с файлами, сделав ее более удобной и комфортной. Directory Opus поддерживает работу с архивами, обеспечивает доступ к FTP, обрабатывает музыкальные файлы и графические изображения, синхронизируется с облачным хранилищем OneDrive, а также многое другое.
Для более удобного использования интерфейс программы выполнен в виде проводника Windows, но с двухоконным отображением, что понравится как консервативным пользователям, так и более продвинутым. Меню полностью настраивается, есть в наличии наборы дополнительных панелей и горячих клавиш.
Moborobo - менеджер для управления содержимым Android- и iOS-устройств прямо с экрана Вашего настольного компьютера с операционной системой Windows
Отзывы о программе Directory Opus
ыфьшч про Directory Opus 12.3 [22-01-2017]
Супер прога.Установил в 2009 году и до сих пор не жалею.Конечно,я много раз переустанавливал ось и сейчас на семёрке,пытался перейти на другие Файловые менеджеры ,но всё равно возращался на ОПУС.Единственный минус -она платная.Я пользуюсь 9 версией ,просто на неё есть нормальные кряки.Последние не проверял,так как полностью доволен старой версией.Снимок моего опуса ,оформление под вин 98 ,просто я фанат этого стиля.https://itmages.ru/image/view/5394599/727f29c3 | | Ответить
Колбасяша про Directory Opus 12.3 [19-01-2017]
Супер прога!Заменяешь родной проводник,осваиваешь пару-тройку вечеров,полность меняешь оформление под себя и большие глаза друзей обеспечены. | | Ответить