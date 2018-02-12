Origami для Windows Phone

Origami 1.0.0.6

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Описание Origami 1.0.0.6Описание   Скачать Origami 1.0.0.6СКАЧАТЬ (39,6 Мб) Скриншоты Origami 1.0.0.6Скриншоты (4)   Статистика Origami 1.0.0.6Статистика   Отзывы о Origami 1.0.0.6Отзывы (0)  
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Origami — набор пошаговых схем создания разнообразных фигур из бумаги. Схемы условно можно разделить на две категории: для новичков и для более опытных создателей оригами. Вы сможете сами создать оригинальные подарки для своих друзей и близких.

Скриншоты Origami:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows Phone 10 Mobile, 8.1 Blue, 8 Apollo
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 607
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Origami

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