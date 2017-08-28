Дурак 2.3 для Android
Дурак - неплохая реализация популярной карточной игры для Android-смартфонов и планшетов
Пасьянс Солитер 1.11 для Android
Пасьянс Солитер – или, как его еще называют пасьянс Свободная Ячейка, стал популярен благодаря Windows XP. У вас есть 4 ячейки дома, в которых вы будете собирать
Тысяча III+ 4.4 для Android
Тысяча III+ - сборник из пяти карточных игр для Android, в который вошли такие популярные классические пасьянсы как косынка, паук, пирамида и солитер (свободная
Косынка-Паук-Солитер 5.156 для Android
Косынка-Паук-Солитер - сборник из трех карточных игр для Android, в который вошли такие популярные классические пасьянсы как косынка, паук и солитер (свободная
250+ Solitaire Collection 4.5.2 для Android
250+ Solitaire Collection – отличный набор пасьянсов на любой вкус. В игре присутствуют практически все популярные пасьянсы, включая Свободную ячейку, Косынку,
Poker Arena: онлайн покер 1.14.27 для Android
Poker Arena: онлайн покер – испытайте свои силы за игровым столом с сильнейшими игроками. Играйте в Texas Holdem Poker даже если у вас не опыта и вы не знаете правил