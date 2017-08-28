Программы для Android » Игры » Карточные » Дурак+ 5.212 для Android
Дурак+ для Android

Дурак+ 5.212 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Дурак+ 5.212 для AndroidОписание   Скачать Дурак+ 5.212 для AndroidСКАЧАТЬ (10,22 Мб) Скриншоты Дурак+ 5.212 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Дурак+ 5.212 для AndroidСтатистика   Отзывы о Дурак+ 5.212 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Дурак+ - сборник из трех карточных игр для Android, в который вошли такая популярная игра как дурак, и пасьянсы косынка и паук.

Присутствует многопользовательский режим, с помощью которого можно играть по Bluetooth с друзьями, имеется возможность отмены и возврата ходов. Поддерживается портретное и ландшафтное расположение экрана, а также установка на SD карту.

Что нового в Дурак+ 5.212 для Android?
  • Оптимизирована работа приложения.
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Дурак+:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 3 067
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарточные
ТОП-сегодня раздела "Карточные"
 

Дурак 2.3 для Android

Дурак - неплохая реализация популярной карточной игры для Android-смартфонов и планшетов

Пасьянс Солитер 1.11 для Android

Пасьянс Солитер – или, как его еще называют пасьянс Свободная Ячейка, стал популярен благодаря Windows XP. У вас есть 4 ячейки дома, в которых вы будете собирать

Тысяча III+ 4.4 для Android

Тысяча III+ - сборник из пяти карточных игр для Android, в который вошли такие популярные классические пасьянсы как косынка, паук, пирамида и солитер (свободная

Косынка-Паук-Солитер 5.156 для Android

Косынка-Паук-Солитер - сборник из трех карточных игр для Android, в который вошли такие популярные классические пасьянсы как косынка, паук и солитер (свободная

250+ Solitaire Collection 4.5.2 для Android

250+ Solitaire Collection – отличный набор пасьянсов на любой вкус. В игре присутствуют практически все популярные пасьянсы, включая Свободную ячейку, Косынку,

Poker Arena: онлайн покер 1.14.27 для Android

Poker Arena: онлайн покер – испытайте свои силы за игровым столом с сильнейшими игроками. Играйте в Texas Holdem Poker даже если у вас не опыта и вы не знаете правил

скачать Adguard

Отзывы о программе Дурак+

Admin

Отзывов о программе Дурак+ 5.212 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 