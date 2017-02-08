Zillya! Сканер 1.2.0.8 Описание СКАЧАТЬ ( 174,06 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (1) Оцените программу!

2.50 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 2.50 из 5

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5 Zillya! Сканер - не требующий установки инструмент, который проверит компьютер на всевозможные вирусные программы и компоненты. Этот сканер достаточно удобен в работе, может использоваться как основное средство обеспечения безопасности, так и выступить дополнительной защитой наряду с установленными на компьютере антивирусными программами, с которыми приложение абсолютно не конфликтует.

Как уже отмечалось, эта программа является портативной, поэтому может быть записана на флешку и использоваться на любом ПК для проверки любых типов данных. Кроме того, сканер отлично справляется со своей задачей поиска и удаления вирусов и в безопасном режиме, что несомненно удобно.

В приложении 3 основных режима работы: полное глубокое сканирование всех файлов и папок, быстрое сканирование и выборочное сканирование нужного элемента. Следует также отметить и достаточно быструю работу сканера и небольшое потребление системных ресурсов. Скриншоты Zillya! Сканер: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 7 / 1 565 Разработчик ALLIT Service Последнее обновление 08.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Мониторинг, Анализ Отзывы о программе Zillya! Сканер Анатолій Попробував провірити комп'ютер на віруси, тоді в мене стояв інший антивірус. Найшов пару вірусів, мій антивірус не бачив їх. Заразом і видалив їх. З тих пір користуюся зіллям

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