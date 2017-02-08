Zillya! Сканер для Windows

Zillya! Сканер 1.2.0.8

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Описание Zillya! Сканер 1.2.0.8Описание   Скачать Zillya! Сканер 1.2.0.8СКАЧАТЬ (174,06 Мб) Скриншоты Zillya! Сканер 1.2.0.8Скриншоты (4)   Статистика Zillya! Сканер 1.2.0.8Статистика   Отзывы о Zillya! Сканер 1.2.0.8Отзывы (1)  
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2.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 2.50 из 5
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Zillya! Сканер - не требующий установки инструмент, который проверит компьютер на всевозможные вирусные программы и компоненты. Этот сканер достаточно удобен в работе, может использоваться как основное средство обеспечения безопасности, так и выступить дополнительной защитой наряду с установленными на компьютере антивирусными программами, с которыми приложение абсолютно не конфликтует.
Как уже отмечалось, эта программа является портативной, поэтому может быть записана на флешку и использоваться на любом ПК для проверки любых типов данных. Кроме того, сканер отлично справляется со своей задачей поиска и удаления вирусов и в безопасном режиме, что несомненно удобно.
В приложении 3 основных режима работы: полное глубокое сканирование всех файлов и папок, быстрое сканирование и выборочное сканирование нужного элемента. Следует также отметить и достаточно быструю работу сканера и небольшое потребление системных ресурсов.

Скриншоты Zillya! Сканер:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)7 / 1 565
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг, Анализ
 Вирусов нет в Zillya! Сканер 1.2.0.1 (26 Март 2014)

Отзывы о программе Zillya! Сканер

Анатолій про Zillya! Сканер 1.2.0.1 [13-12-2014]

Попробував провірити комп'ютер на віруси, тоді в мене стояв інший антивірус. Найшов пару вірусів, мій антивірус не бачив їх. Заразом і видалив їх. З тих пір користуюся зіллям
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