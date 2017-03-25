Zillya! LiveCD для Windows

Zillya! LiveCD 2014-10-17

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Описание Zillya! LiveCD 2014-10-17Описание   Скачать Zillya! LiveCD 2014-10-17СКАЧАТЬ (564,61 Мб) Скриншоты Zillya! LiveCD 2014-10-17Скриншоты (1)   Статистика Zillya! LiveCD 2014-10-17Статистика   Отзывы о Zillya! LiveCD 2014-10-17Отзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Zillya! LiveCD - неплохой инструмент для восстановления нормальной загрузки операционной системы Windows, повреждённой вследствие действия вирусных программ. По сути данное приложение - это альтернативная операционная система, благодаря которой можно исправить ошибки в файлах и дисках, а также перенести и сохранить все важные документы.
Использование приложения достаточно простое и удобное. Версию программы нужно записать на соответствующий носитель (CD/DVD-диск или USB-накопитель), а затем подключить носитель к зараженному компьютеру и перезапустить его - LiveCD запустится автоматически. Интерфейс продукта имеет простое и интуитивно понятное меню, которое позволит быстро и без дополнительных трудностей приступить к работе.
Также поможет просканировать компьютер на присутствие вирусов, и в случае их обнаружения - удалить вместе с зараженными файлами. Проверка ПК доступна и в безопасном режиме работы Windows, позволив этому инструменту стать неплохим дополнением к стандартным антивирусным программам, которые уже установлены в системе.
В целом, программа поможет в дальнейшем избежать серьезных проблем в работе и потери важных данных, поэтому рекомендуется ее наличие на диске или флешке в домашней коллекции.

Скриншоты Zillya! LiveCD:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 3 028
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы - Boot менеджеры
 Вирусов нет в Zillya! LiveCD 2014-04-11 ( 2 Июнь 2014)

Отзывы о программе Zillya! LiveCD

дамир про Zillya! LiveCD 2014-10-17 [08-08-2015]

состав программ в образе не указан да еще и интерфейс английский
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