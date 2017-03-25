Dr.Web CureIt! 11.1.2 (12.03.2018) Dr.Web CureIt! - популярный бесплатный сканер, который поможет вылечить зараженный ПК без установки антивируса. Утилита быстро и эффективно определит и удалит троянские программы, шпионское и рекламное ПО, вредоносные скрипты, почтовых и сетевых червей Dr.Web 11.0 (от 20.02.2017) Dr.Web - популярный антивирусник, в состав которого входят сканер, планировщик, позволяющий автоматически обновлять вирусные базы, антируткит, облако и сторож-монитор, отслеживающий вирусную активность в режиме реального времени ESET NOD32 Антивирус 10.0.386.2 ESET NOD32 Антивирус обеспечивает надежную защиту от угроз, которым подвергается ваш ПК. Вирусы, черви, шпионское ПО, трояны не смогут причинить никакого вреда. Антивирус защитит от направленных атак злоумышленников и от сложных вредоносных программ

AVZ 4.46 AVZ - Программа предназначена для чистки компьютера от SpyWare и AdWare программ, различных Backdoor и троянских компонент и прочего вредоносного кода... HitmanPro 3.7.15.281 HitmanPro — эффективная и шустрая утилита для борьбы с вирусами, троянами, руткитами, червями, шпионскими и другими вредоносными программами, которая представляет собой антишпионский "облачный" сканер, использующий в работе базы сигнатур Emsisoft, Ikarus avast! Free Antivirus 2016.12.3.2280 Final Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ