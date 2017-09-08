ВитаПульс для Android

ВитаПульс 2.3.1 для Android

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Описание ВитаПульс 2.3.1 для AndroidОписание   Скачать ВитаПульс 2.3.1 для AndroidСКАЧАТЬ (10,53 Мб) Скриншоты ВитаПульс 2.3.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика ВитаПульс 2.3.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о ВитаПульс 2.3.1 для AndroidОтзывы (0)  
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ВитаПульс - приложение для Android, которое позволяет оперативно проводить скрининг-диагностику организма и профилактику соматических заболеваний, на основе вариабельности сердечного ритма. С помощью программы можно самостоятельно контролировать свое функциональное состояние, адаптационные возможности организма, уровень стресса и баланс расхода/восстановления энергии.

ВитаПульс в реальном времени измеряет и отслеживает частоту сердечных сокращений, используя заднюю камеру вашего смартфона. Вспышка камеры при этом просвечивает палец, благодаря чему происходит считывание пульсации. После окончания обследования программа автоматически выполняет математическую обработку и рассчитывает показатели организма человека, основываясь на вариабельности сердечного ритма (ВСР).

Что нового в ВитаПульс 2.3.1 для Android?
  • улучшен алгоритм с камеры
Скриншоты ВитаПульс:

Статус программы Демо версия
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 298
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье - Спорт
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Отзывы о программе ВитаПульс

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