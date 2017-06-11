MusicWire для Windows

MusicWire 2.2

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Описание MusicWire 2.2Описание   Скачать MusicWire 2.2СКАЧАТЬ (1,28 Мб) Скриншоты MusicWire 2.2Скриншоты (3)   Статистика MusicWire 2.2Статистика   Отзывы о MusicWire 2.2Отзывы (7)  
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5.00 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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MusicWire - небольшая бесплатная программа для быстрого поиска аудиофайлов (музыка, книги) в интернете и их загрузки в формате .mp3 без дополнительной регистрации и авторизации. Запрашиваемый в поиске аудиотрек ищется в нескольких музыкальных источниках, которые содержат более 100.000.000 файлов формата .mp3. Доступна загрузка сразу нескольких композиций. Программа является портативной, поэтому может быть запущена как с жесткого диска, так и любого переносного устройства - USB-флешка, карта памяти, внешний HDD и др.

Основные возможности:

  • Поиск музыки по названию, исполнителю или альбому.
  • Поиск аудиокниг, минусовок, саундтреков из фильмов и игр.
  • TOP-1000 популярных песен.
  • Быстрый поиск видеоклипов на YouTube.
  • История загрузок.
  • Возможность выбора папки загрузок.
  • Простой и удобный пользовательский интерфейс.
Что нового в MusicWire 2.2?
  • Отключили нерабочий музыкальный источник.
  • Добавлены 2 новых музыкальных источника. Поиск песен стал в 2 раза лучше.
Скриншоты MusicWire:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 3 039
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
ТОП-сегодня раздела "Загрузка файлов"
 

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Отзывы о программе MusicWire

Дима про MusicWire 1.9 [30-08-2016]

Да не работает MusicWire. И ни какого "на Ура" нет, ишет, ищет и пустой результат. Пробовал разные версии, один результат, не работает. Надувательство только одно. Как исправить такое нигде не нашел в инете.
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ncux в ответ Дима про MusicWire 2.0 [24-03-2017]

Всё работает прекрасно, программа рабочая. Видимо лично у вас какие то траблы в компе.
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Дмитрий про MusicWire 1.8 [10-02-2016]

Хорошая программа впечатляет.
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Сергей про MusicWire 1.5 [26-05-2015]

про MusicWire 1.5
Отличная программа. Очень быстро находит, то что ищешь.
Необходимо добавить форматы FLAC и АРЕ.
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vik про MusicWire 1.1 [11-10-2014]

Разработчику-ОГРОМНОЕ спасибо!Очень даже неплохая прога.
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Николай про MusicWire 1.1 [31-05-2014]

Приятный и простой интерфейс, быстро находит песни! Но правда загрузка некоторых песен обрывалась и приходилось заново закачивать. Плохо, что нет индикатора процента загрузки(((
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