MusicWire - небольшая бесплатная программа для быстрого поиска аудиофайлов (музыка, книги) в интернете и их загрузки в формате .mp3 без дополнительной регистрации и авторизации. Запрашиваемый в поиске аудиотрек ищется в нескольких музыкальных источниках, которые содержат более 100.000.000 файлов формата .mp3. Доступна загрузка сразу нескольких композиций. Программа является портативной, поэтому может быть запущена как с жесткого диска, так и любого переносного устройства - USB-флешка, карта памяти, внешний HDD и др.
Основные возможности:
Поиск музыки по названию, исполнителю или альбому.
Поиск аудиокниг, минусовок, саундтреков из фильмов и игр.
TOP-1000 популярных песен.
Быстрый поиск видеоклипов на YouTube.
История загрузок.
Возможность выбора папки загрузок.
Простой и удобный пользовательский интерфейс.
Что нового в MusicWire 2.2?
Отключили нерабочий музыкальный источник.
Добавлены 2 новых музыкальных источника. Поиск песен стал в 2 раза лучше.
uBar - бесплатная программа, предназначенная для поиска, скачивания и воспроизведения любых файлов в Интернете. Представляет собой простую и понятную форму для
Отзывы о программе MusicWire
Дима про MusicWire 1.9 [30-08-2016]
Да не работает MusicWire. И ни какого "на Ура" нет, ишет, ищет и пустой результат. Пробовал разные версии, один результат, не работает. Надувательство только одно. Как исправить такое нигде не нашел в инете. | | Ответить
ncux в ответ Дима про MusicWire 2.0 [24-03-2017]
Всё работает прекрасно, программа рабочая. Видимо лично у вас какие то траблы в компе. | | Ответить