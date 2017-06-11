MusicWire 2.2

Описание СКАЧАТЬ ( 1,28 Мб) Скриншоты (3) Статистика Отзывы (7)

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5.00 из 5, всего оценок - 4 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 MusicWire - небольшая бесплатная программа для быстрого поиска аудиофайлов (музыка, книги) в интернете и их загрузки в формате .mp3 без дополнительной регистрации и авторизации. Запрашиваемый в поиске аудиотрек ищется в нескольких музыкальных источниках, которые содержат более 100.000.000 файлов формата .mp3. Доступна загрузка сразу нескольких композиций. Программа является портативной, поэтому может быть запущена как с жесткого диска, так и любого переносного устройства - USB-флешка, карта памяти, внешний HDD и др. Основные возможности: Поиск музыки по названию, исполнителю или альбому.

Поиск аудиокниг, минусовок, саундтреков из фильмов и игр.

TOP-1000 популярных песен.

Быстрый поиск видеоклипов на YouTube.

История загрузок.

Возможность выбора папки загрузок.

Простой и удобный пользовательский интерфейс. Что нового в MusicWire 2.2?

Отключили нерабочий музыкальный источник.

Добавлены 2 новых музыкальных источника. Поиск песен стал в 2 раза лучше.

Скриншоты MusicWire:

Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 2 / 3 039 Разработчик AppWire Последнее обновление 11.06.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Загрузка файлов

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