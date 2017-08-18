Resize Me! для Android

Resize Me! 1.74 для Android

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Описание Resize Me! 1.74 для AndroidОписание   Скачать Resize Me! 1.74 для AndroidСКАЧАТЬ (3,54 Мб) Скриншоты Resize Me! 1.74 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Resize Me! 1.74 для AndroidСтатистика   Отзывы о Resize Me! 1.74 для AndroidОтзывы (0)  
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Resize Me! - простая в использовании программа, с помощью которой можно быстро и легко изменить размер фотографий и цифровых изображений.

Присутствует возможность поворачивать изображения, обрезать их, изменять размер как вручную, так и используя предустановленные профили. Готовые изображения можно сохранить в Галерее, опубликовать на Twitter, Facebook или отправить по электронной почте.

Скриншоты Resize Me!:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 757
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Resize Me!

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