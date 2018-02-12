MSN Еда для Windows Phone

MSN Еда 3.1.4.512

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Описание MSN Еда 3.1.4.512Описание   Скачать MSN Еда 3.1.4.512СКАЧАТЬ (17,55 Мб) Скриншоты MSN Еда 3.1.4.512Скриншоты (6)   Статистика MSN Еда 3.1.4.512Статистика   Отзывы о MSN Еда 3.1.4.512Отзывы (0)  
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MSN Еда — большой сборник кулинарных рецептов на все случаи жизни. Рецепты сопровождаются списком ингредиентов, описанием приготовления и аппетитной фотографией готового блюда. Из списка необходимых продуктов вы можете сразу же составить список того, что вам нужно купить.

Кроме книги рецептов приложение содержит описание вин и коктейлей, что позволит подобрать наиболее подходящий напиток для выбранного блюда и подходящего случая.

Скриншоты MSN Еда:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows Phone 10 Mobile, 8.1 Blue, 8 Apollo
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 580
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКулинария, напитки
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