Оголодали 2.0.5
Оголодали - неофициальное клиентское приложение для Windows Phone от сайта ogoloda.li. С его помощью вы сможете подобрать рецепт исходя из того, какие продукты
Сытый веган 1.0.0.0
Сытый веган - сборник вегетарианских кулинарных рецептов для Windows Phone. В его состав входят рецепты завтраков, салатов, закусок, супов, соусов, десертов,
Десерты 1.1.0.0
Десерты - побалуйте себя, своих родных и друзей вкусными десертами. Это приложение для Windows Phone содержит множество подробных рецептов разнообразных десертов.
Диеты 1.2.2.0
Диеты - сборник различных диет, которые уже доказали свою эффективность и могут помочь вам сбросить лишние килограммы и получить идеальную фигуру. Выберите
Салаты 1.2.0.0
Салаты - сборник рецептов самых разных салатов, начиная от самых простых и заканчивая изысканными и сложными. Рецепт каждого салата сопровождается изображениями и
Суши и роллы 1.0.0.0
Суши и роллы - сборник рецептов, который поможет вам научиться дома готовить блюда японской кухни из морепродуктов. Несмотря на кажущуюся сложность, вы увидите, что