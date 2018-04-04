Soft4Boost Disc Cover Studio - это отличное многофункциональное приложение, с помощью которого можно создать разнообразные этикетки и обложки для CD/DVD-дисков и их коробок, с последующим сохранением, редактированием и печатью. Доступный интуитивно понятный интерфейс программы позволит создать свои неповторимые, эксклюзивные обложки, которым могут стать и отличным подарком, и подчеркнуть творческую натуру автора.
Используя эту программу, выполняются следующие операции:
создание этикеток для записанных CD, DVD и Blu-ray дисков,
создание передних и задних обложек для разных типов коробок для дисков,
встроены различные предустановки и готовые шаблоны,
печать созданных этикеток и обложекс использованием большого количества макетов дисков,
возможность сохранения созданных этикеток и обложек в графический файл.