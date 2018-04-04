DVDInfoPro 7.7.0.2

DVDInfoPro - универсальный набор инструментов для диагностики и получения обширной информации об установленных CD/DVD/Blu-Ray приводах. Кроме этого программа

CDCheck 3.1.14.0

CDCheck - утилита для обнаружения, предотвращения и восстановления поврежденных файлов на CD-ROM с акцентом на обнаружении ошибок. С CDCheck Вы можете проверять ваши

CDSlow 4.0

Программа для управления скоростью CD/DVD приводов. Улучшает читаемость и предотвращает разрыв некачественных дисков в скоростных приводах.