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Soft4Boost Disc Cover Studio для Windows

Soft4Boost Disc Cover Studio 5.2.9.793

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Описание Soft4Boost Disc Cover Studio 5.2.9.793Описание   Скачать Soft4Boost Disc Cover Studio 5.2.9.793СКАЧАТЬ (70,61 Мб) Скриншоты Soft4Boost Disc Cover Studio 5.2.9.793Скриншоты (6)   Статистика Soft4Boost Disc Cover Studio 5.2.9.793Статистика   Отзывы о Soft4Boost Disc Cover Studio 5.2.9.793Отзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Soft4Boost Disc Cover Studio - это отличное многофункциональное приложение, с помощью которого можно создать разнообразные этикетки и обложки для CD/DVD-дисков и их коробок, с последующим сохранением, редактированием и печатью. Доступный интуитивно понятный интерфейс программы  позволит создать свои неповторимые, эксклюзивные обложки, которым могут стать и отличным подарком, и подчеркнуть творческую натуру автора.

Используя эту программу, выполняются следующие операции:

  • создание этикеток для записанных CD, DVD и Blu-ray дисков,
  • создание передних и задних обложек для разных типов коробок для дисков,
  • встроены различные предустановки и готовые шаблоны,
  • печать созданных этикеток и обложекс использованием большого количества макетов дисков,
  • возможность сохранения созданных этикеток и обложек в графический файл.
Скриншоты Soft4Boost Disc Cover Studio:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от $24.95
Ограничение в работе программыводяной знак на готовой обложке
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 567
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Визитки, полиграфия
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Отзывы о программе Soft4Boost Disc Cover Studio

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