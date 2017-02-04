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5 Crossword Creator - развлекательное приложение, которое поможет с пользой провести время, составляя и заполняя кроссворды на экране монитора. Чтобы получился кроссворд сначала придумываются вопросы и ответы на них, затем все ответы переносятcя на поле условного кроссворда, где их нужно расставить по своему усмотрению. В итоге получится Ваш уникальный кроссворд, которым можно поделиться с друзьями или семьей, чтобы вместе увлекательно провести досуг. Имеет стильный интерфейс, доступно 12 разных тем оформления и множество цветов. Основные возможности: Создание списков терминов и сохранение их в файлы (cwtf)

Составление кроссвордов из списков терминов и сохранение их в файлы (cwgf)

Заполнение кроссвордов прямо на экране

Встроенная система справки

Стильный интерфейс

Автоматическая проверка обновлений Что нового в Crossword Creator 1.3.0.0?

Общие исправления и улучшения

Исправлена ошибка в редакторе сетки

Теперь окно приложения запоминает свое состояние и восстанавливает его при запуске

Небольшие правки в справочной системе