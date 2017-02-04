Crossword Creator - развлекательное приложение, которое поможет с пользой провести время, составляя и заполняя кроссворды на экране монитора. Чтобы получился кроссворд сначала придумываются вопросы и ответы на них, затем все ответы переносятcя на поле условного кроссворда, где их нужно расставить по своему усмотрению. В итоге получится Ваш уникальный кроссворд, которым можно поделиться с друзьями или семьей, чтобы вместе увлекательно провести досуг. Имеет стильный интерфейс, доступно 12 разных тем оформления и множество цветов.
Основные возможности:
Создание списков терминов и сохранение их в файлы (cwtf)
Составление кроссвордов из списков терминов и сохранение их в файлы (cwgf)
Заполнение кроссвордов прямо на экране
Встроенная система справки
Стильный интерфейс
Автоматическая проверка обновлений
Что нового в Crossword Creator 1.3.0.0?
Общие исправления и улучшения
Исправлена ошибка в редакторе сетки
Теперь окно приложения запоминает свое состояние и восстанавливает его при запуске
Хорошая программа для начинающих или развлечения детей. Очень красиво сделана, в стиле Мелкософта, темы приятные. К сожалению, нет экспорта или печати на принтере. Созданный кроссворд заполнять интересно, но можно подглядеть. Небольшие замечания не в счёт. Надеемся на доработку в следующей версии! | 1 | Ответить
вика про Crossword Creator 1.1.5.0 [18-03-2015]
не работает создание сетки, куча недоработок, убила кучу времени на создание , вручную было бы быстрее-чтобы провалилсь с вашим креэйтором 1 | | Ответить
Кирилл в ответ вика про Crossword Creator 1.1.5.0 [29-04-2015]
Вика,вы должны перетаскивать слова на поле.Внизу экрана есть кнопка загрузить,вы туда нажмите и загрузите ваши слова,как они загрузятся перетащите их на поле | | Ответить