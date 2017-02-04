Crossword Creator для Windows

Crossword Creator 1.3.0.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Crossword Creator 1.3.0.0Описание   Скачать Crossword Creator 1.3.0.0СКАЧАТЬ (2,39 Мб) Скриншоты Crossword Creator 1.3.0.0Скриншоты (5)   Статистика Crossword Creator 1.3.0.0Статистика   Отзывы о Crossword Creator 1.3.0.0Отзывы (5)  
Оцените программу!
4.87 из 5, всего оценок - 31
  • Рейтинг программы - 4.87 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Crossword Creator - развлекательное приложение, которое поможет с пользой провести время, составляя и заполняя кроссворды на экране монитора. Чтобы получился кроссворд сначала придумываются вопросы и ответы на них, затем все ответы переносятcя на поле условного кроссворда, где их нужно расставить по своему усмотрению. В итоге получится Ваш уникальный кроссворд, которым можно поделиться с друзьями или семьей, чтобы вместе увлекательно провести досуг. Имеет стильный интерфейс, доступно 12 разных тем оформления и множество цветов.

Основные возможности:

  • Создание списков терминов и сохранение их в файлы (cwtf)
  • Составление кроссвордов из списков терминов и сохранение их в файлы (cwgf)
  • Заполнение кроссвордов прямо на экране
  • Встроенная система справки
  • Стильный интерфейс
  • Автоматическая проверка обновлений
Что нового в Crossword Creator 1.3.0.0?
  • Общие исправления и улучшения
  • Исправлена ошибка в редакторе сетки
  • Теперь окно приложения запоминает свое состояние и восстанавливает его при запуске
  • Небольшие правки в справочной системе
Скриншоты Crossword Creator:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 2 630
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТесты, проверка знаний - Интерактивные самоучители
 Вирусов нет в Crossword Creator 1.1.5.0 ( 2 Июнь 2014)

Отзывы о программе Crossword Creator

петр про Crossword Creator 1.1.5.0 [14-01-2017]

при создании сетки слова становятся только вертикально. что делать?
| | Ответить

Роман в ответ петр про Crossword Creator 1.3.0.0 [04-02-2017]

Кликните дважды по слову.
| | Ответить

GM про Crossword Creator 1.1.5.0 [22-04-2015]

Хорошая программа для начинающих или развлечения детей. Очень красиво сделана, в стиле Мелкософта, темы приятные. К сожалению, нет экспорта или печати на принтере. Созданный кроссворд заполнять интересно, но можно подглядеть. Небольшие замечания не в счёт. Надеемся на доработку в следующей версии!
| 1 | Ответить

вика про Crossword Creator 1.1.5.0 [18-03-2015]

не работает создание сетки, куча недоработок, убила кучу времени на создание , вручную было бы быстрее-чтобы провалилсь с вашим креэйтором
1 | | Ответить

Кирилл в ответ вика про Crossword Creator 1.1.5.0 [29-04-2015]

Вика,вы должны перетаскивать слова на поле.Внизу экрана есть кнопка загрузить,вы туда нажмите и загрузите ваши слова,как они загрузятся перетащите их на поле
| | Ответить

Читать все отзывы (5) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

ACE Stream

Virtual DJ

Kodi

K-Lite Codec Pack

GPU-Z

Балаболка

Skype

XviD4PSP

Rufus

ESET NOD32 Антивирус

FL Studio (FruityLoops)

ESET NOD32 Smart Security

Unchecky

Mozilla Firefox

ParkControl

ArtMoney

Google Chrome

Ashampoo WinOptimizer

VKMusic

Антивирус Касперского

 
 