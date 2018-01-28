Moo0 Video Downloader (ранее Moo0 YouTube Downloader) - простая и удобная программа для скачивания видео в высоком качестве с популярнейшего медиаресурса YouTube. Однако кроме YouTube это приложение поддерживает работу с еще многими сайтами, такими как Vimeo, Dailymotion, Vevo и др., всего более 180, подробный список которых есть на сайте утилиты.

Работать с программой проще некуда. Добавляется ссылка на нужный видеоролик (поддерживается копирование в буфер обмена и механизм drag-n-drop) и указывается место его сохранения. Все остальное программа делает самостоятельно, закачивая видео в наилучшем доступном качестве. Сохраненные файлы можно сразу посмотреть, задав запрос прямо из приложения. В общем, весьма неплохая программа для загрузки видеоресурса, которая не перегружена лишними ненужными функциями, "отяжеляющими" интерфейс и скорость работы.