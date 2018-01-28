Moo0 Video Downloader для Windows

Moo0 Video Downloader 1.10

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Описание Moo0 Video Downloader 1.10Описание   Скачать Moo0 Video Downloader 1.10СКАЧАТЬ (22,38 Мб) Скриншоты Moo0 Video Downloader 1.10Скриншоты (3)   Статистика Moo0 Video Downloader 1.10Статистика   Отзывы о Moo0 Video Downloader 1.10Отзывы (2)  
Amigo
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Moo0 Video Downloader (ранее Moo0 YouTube Downloader) - простая и удобная программа для скачивания видео в высоком качестве с популярнейшего медиаресурса YouTube. Однако кроме YouTube это приложение поддерживает работу с еще многими сайтами, такими как Vimeo, Dailymotion, Vevo и др., всего более 180, подробный список которых есть на сайте утилиты.

Работать с программой проще некуда. Добавляется ссылка на нужный видеоролик (поддерживается копирование в буфер обмена и механизм drag-n-drop) и указывается место его сохранения. Все остальное программа делает самостоятельно, закачивая видео в наилучшем доступном качестве. Сохраненные файлы можно сразу посмотреть, задав запрос прямо из приложения. В общем, весьма неплохая программа для загрузки видеоресурса, которая не перегружена лишними ненужными функциями, "отяжеляющими" интерфейс и скорость работы.

Скриншоты Moo0 Video Downloader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)12 / 2 127
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
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Отзывы о программе Moo0 Video Downloader

Дмитрий про Moo0 YouTube Downloader 1.07 [15-01-2017]

Отличная удобная прога,5 баллов.
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марк про Moo0 YouTube Downloader 1.07 [25-11-2014]

удобно, быстро и качественно!
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