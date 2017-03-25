Русификатор Teleport Pro 1.53
Русификатор программы скачивания сайтов Teleport Pro.
Русификатор Macromedia Flash MX
Русификатор Adobe Flash, лучшей на сегодняшний день программы для реализации ваших Flash-фантазий
LikeRusXP 6.02.00
LikeRusXP - Единственная в своем роде программа универсальный русификатор. Переводит ЛЮБЫЕ программы, драйверы, библиотеки, а также файлы любых других форматов и содержания на русский язык с английского
Русификатор Total Commander 8.0
Полный набор русификации Total Commander. В составе комплекта русификации находятся: файл русского интерфейса, перевод стандартного меню, расширенное русское меню, включающее в себя большое количество команд, и самое главное - расширенный перевод спра
Resource Tuner 2.01
Resource Tuner - Программа позволит Вам русифицировать многие из Ваших любимых Windows-программ, не будучи при этом программистом
Русификатор VMware Workstation 6.0.5 Build 109488
Русификатор VMware Workstation - русификатор интерфейса программы VMware Workstation, которая позволяет запускать на компьютере одновременно несколько операционных систем