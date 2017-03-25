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Русификатор Total Commander для Windows

Русификатор Total Commander 8.52a

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Описание Русификатор Total Commander 8.52aОписание   Скачать Русификатор Total Commander 8.52aСКАЧАТЬ (987 Кб) Скриншоты Русификатор Total Commander 8.52aСкриншоты (1)   Статистика Русификатор Total Commander 8.52aСтатистика   Отзывы о Русификатор Total Commander 8.52aОтзывы (16)  
Оцените программу!
4.42 из 5, всего оценок - 164
  • Рейтинг программы - 4.42 из 5
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Русификатор Total Commander - Полный набор русификации одного из лучших файловых менеджеров Total Commander. Для создания данной русификации были собраны все найденные русификации и из них были выбраны лучшие переводы терминов и элементов управления. Особый упор делался на то, чтобы все строки помещались в отведённое им место и не наезжали друг на друга.

В составе комплекта русификации находятся: собственно файл русского интерфейса, перевод стандартного меню, расширенное русское меню, включающее в себя большое количество команд, и самое главное - расширенный перевод справки на русский язык!

Русская справка - это не просто перевод английского HLP-файла, а исправленная и дополненная его редакция. В частности, в ней описаны дополнительные ключи wincmd.ini и wcx_ftp.ini, которые отсутствуют даже в оригинальной справке! (Эти ключи отмечены подчёркиваниями.) Кроме того, исправлено очень много фактических ошибок в описании функциональности программы, а также добавлены описания некоторых возможностей, не описанных в оригинальной справке (в основном информация бралась из истории версий).

Дополнительно в архив включены переведённые файлы TotalCmd.inc (список внутренних команд Total Commander) и Keyboard.txt (список горячих клавиш), а также переведённая и расширенная история версий (History.txt), составленная соавтором перевода - Вадимом Казаковым.

Скриншоты Русификатор Total Commander:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 7, Vista, XP, 2000
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 106 185
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРусификаторы

Отзывы о программе Русификатор Total Commander

RayFrayd про Русификатор Total Commander 8.0 [05-01-2016]

как скачать эту ебаную программу???
2 | 33 | Ответить

Александр про Русификатор Total Commander 8.0 [09-10-2012]

Скачал, заменил и.. всё работает. Благодарю.)
2 | 1 | Ответить

ignat про Русификатор Total Commander 7.57a [03-05-2012]

все работает. спасибо.
| | Ответить

deushka про Русификатор Total Commander 7.50a [07-08-2011]

всё работает,большое спасибо!
| | Ответить

ыыыы про Русификатор Total Commander 7.50a [01-09-2010]

херота!!
| | Ответить

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