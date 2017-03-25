Русификатор Total Commander - Полный набор русификации одного из лучших файловых менеджеров Total Commander. Для создания данной русификации были собраны все найденные русификации и из них были выбраны лучшие переводы терминов и элементов управления. Особый упор делался на то, чтобы все строки помещались в отведённое им место и не наезжали друг на друга.

В составе комплекта русификации находятся: собственно файл русского интерфейса, перевод стандартного меню, расширенное русское меню, включающее в себя большое количество команд, и самое главное - расширенный перевод справки на русский язык!

Русская справка - это не просто перевод английского HLP-файла, а исправленная и дополненная его редакция. В частности, в ней описаны дополнительные ключи wincmd.ini и wcx_ftp.ini, которые отсутствуют даже в оригинальной справке! (Эти ключи отмечены подчёркиваниями.) Кроме того, исправлено очень много фактических ошибок в описании функциональности программы, а также добавлены описания некоторых возможностей, не описанных в оригинальной справке (в основном информация бралась из истории версий).



Дополнительно в архив включены переведённые файлы TotalCmd.inc (список внутренних команд Total Commander) и Keyboard.txt (список горячих клавиш), а также переведённая и расширенная история версий (History.txt), составленная соавтором перевода - Вадимом Казаковым.