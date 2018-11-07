Простой Склад для Windows

Простой Склад 1.8.5

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Описание Простой Склад 1.8.5Описание   Скачать Простой Склад 1.8.5СКАЧАТЬ (7,17 Мб) Скриншоты Простой Склад 1.8.5Скриншоты (6)   Статистика Простой Склад 1.8.5Статистика   Отзывы о Простой Склад 1.8.5Отзывы (0)  
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4.77 из 5, всего оценок - 17
  • Рейтинг программы - 4.77 из 5
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Простой Склад - приложение для правильной организации складского учета товарно-материальных ценностей. Эта программа позволит настроить наилучшим образом рабочий процесс складских операций и максимально упростить жизнь кладовщикам. Здесь можно создать любое количество складов разных групп товаров, а также вариантов размещения продукции с точным учетом всех ТМЦ внутри каждого из склада.

Стоит отметить и доступность размещения продукции как без стеллажей, так и с использованием основных стеллажных систем - фронтальное размещение, набивные стеллажи и др. Используя программу, можно оприходовать или отгружать продукцию, начиная буквально с 1 ящика и заканчивая целыми паллетами, обрабатывать продукцию с неоднородным весом, осуществлять комплектацию заказов с учетом пожелания клиентов.

Таким образом, с Простым Складом обеспечивается постоянный контроль всех складских операций и возможность исправления ошибок до того, как продукция будет оприходована или отправлена заказчику.

Скриншоты Простой Склад:

Статус программы Демо версия | Цена: $37.00
Ограничение в работе программысоздание не более 10 товаров в списке ТМЦ
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 615
Разработчик
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Категории программыСкладской учет
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Отзывы о программе Простой Склад

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