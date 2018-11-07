Простой Склад - приложение для правильной организации складского учета товарно-материальных ценностей. Эта программа позволит настроить наилучшим образом рабочий процесс складских операций и максимально упростить жизнь кладовщикам. Здесь можно создать любое количество складов разных групп товаров, а также вариантов размещения продукции с точным учетом всех ТМЦ внутри каждого из склада.

Стоит отметить и доступность размещения продукции как без стеллажей, так и с использованием основных стеллажных систем - фронтальное размещение, набивные стеллажи и др. Используя программу, можно оприходовать или отгружать продукцию, начиная буквально с 1 ящика и заканчивая целыми паллетами, обрабатывать продукцию с неоднородным весом, осуществлять комплектацию заказов с учетом пожелания клиентов.

Таким образом, с Простым Складом обеспечивается постоянный контроль всех складских операций и возможность исправления ошибок до того, как продукция будет оприходована или отправлена заказчику.