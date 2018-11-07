Каяла: Торговое место 1.6
Каяла: Торговое место - программа учета для небольшого магазина, с помощью которого можно автоматизировать торговлю без бухгалтерской подготовки. Предлагает все
Фрегат - Склад Light 4.264.0.02
Фрегат - Склад Light - Бесплатная складская программа для малого бизнеса обеспечивает комплексную автоматизацию учета в торговле, на производстве, в сфере услуг
ТриумфV2.0 3.63.117
Простая программа для учета товара в любом магазине, киоске, на рынке или на складе, с помощью которой можно быстро и легко узнать объем продаж товара, группы
Диста ERP Free 5.101.0.1
Диста ERP Free - бесплатная программа для склада и торговли. Это облегченный вариант коммерческих версий системы Диста ERP
Движение товара 2.00.700
Движение товара - программа, которая предназначена для учета движения товаров на складах магазинов разного вида направленности
Инфо-Предприятие: Торговый Склад 4.5.800 Free
Инфо-Предприятие: Торговый Склад - многофункциональная программа для ведения комплексного складского учета предприятия разного направления деятельности