Зомби в тумане [Into the Dead] - невероятно атмосферный ранер для Android, в котором игрок сможет полностью погрузиться в жуткий мир зомби-апокалипсиса, где герой не имеет права на ошибку, за которой сразу следует смерть. Задача вроде бы несложная - бежать, бежать не оглядываясь и как можно дальше, огибая при этом различные препятствия, появляющиеся из предрассветного тумана, и конечно же избегая ходячих мертвецов, бредущих вам навстречу. Чем большее расстояние вы пробежали, тем большие группы зомби будут встречаться на вашем пути, и тем сложнее от них увернуться.

Из подручных средств можно использовать различное оружие (пистолет, бензопилу, дробовик, гранаты, автомат или пулемет), а также можно воспользоваться помощью собаки, которая будет бежать впереди вас и нападать на мертвецов. Присутствует несколько режимов игры - классический, "резня", "хардкор" и "фонарик", которые открываются после выполнения определенных миссий в предыдущих режимах.