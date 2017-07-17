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Зомби в тумане [Into the Dead] для Android

Зомби в тумане [Into the Dead] 2.5.2 для Android

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Описание Зомби в тумане [Into the Dead] 2.5.2 для AndroidОписание   Скачать Зомби в тумане [Into the Dead] 2.5.2 для AndroidСКАЧАТЬ (72,34 Мб) Скриншоты Зомби в тумане [Into the Dead] 2.5.2 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Зомби в тумане [Into the Dead] 2.5.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Зомби в тумане [Into the Dead] 2.5.2 для AndroidОтзывы (1)  
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4.27 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 4.27 из 5
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Зомби в тумане [Into the Dead] - невероятно атмосферный ранер для Android, в котором игрок сможет полностью погрузиться в жуткий мир зомби-апокалипсиса, где герой не имеет права на ошибку, за которой сразу следует смерть. Задача вроде бы несложная - бежать, бежать не оглядываясь и как можно дальше, огибая при этом различные препятствия, появляющиеся из предрассветного тумана, и конечно же избегая ходячих мертвецов, бредущих вам навстречу. Чем большее расстояние вы пробежали, тем большие группы зомби будут встречаться на вашем пути, и тем сложнее от них увернуться.

Из подручных средств можно использовать различное оружие (пистолет, бензопилу, дробовик, гранаты, автомат или пулемет), а также можно воспользоваться помощью собаки, которая будет бежать впереди вас и нападать на мертвецов. Присутствует несколько режимов игры - классический, "резня", "хардкор" и "фонарик", которые открываются после выполнения определенных миссий в предыдущих режимах.

Что нового в Зомби в тумане [Into the Dead] 2.5.2 для Android?
  • Поддержка Google Play Games Services.
  • Русский язык теперь доступен в игре.
Скриншоты Зомби в тумане [Into the Dead]:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Датский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 651
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
 Программа Зомби в тумане [Into the Dead] отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Зомби в тумане [Into the Dead]

бродяга про Into the Dead 1.8.1 для Android [29-07-2014]

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