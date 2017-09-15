Mastermind - увлекательная головоломка для детей и взрослых, в которой придется проявить всю свою логику и сообразительность. Здесь нужно правильно выстроить в ряд 4 цветные булавки, которых всего 6. На это дается 8 попыток, после каждой из которых показывается сколько булавок из выбранных игроком угаданы и сколько из них на своем месте:

черный колышек указывает на правильный цвет булавки в правильном месте,

белый колышек указывает на правильный цвет булавки в не правильном месте,

отсутствие колышка указывает на неправильный цвет.

Будьте внимательны - в загаданной комбинации могут быть булавки одинакового цвета. За разгаданную комбинацию начисляются очки, при этом чем быстрее будет взломан зашифрованный код, тем больше очков начисляется.

Поверьте, когда начнете играть, то не сможете оторваться от этой головоломки пока не разгадаете задание. Все это позволит не только с интересом скоротать свободное время, но и потренировать свою мозговую деятельность.