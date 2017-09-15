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Mastermind для iOS

Mastermind 1.4 для iPad, iPhone

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Описание Mastermind 1.4 для iPad, iPhoneОписание   Скачать Mastermind 1.4 для iPad, iPhoneСКАЧАТЬ (143 Мб) Скриншоты Mastermind 1.4 для iPad, iPhoneСкриншоты (9)   Статистика Mastermind 1.4 для iPad, iPhoneСтатистика   Отзывы о Mastermind 1.4 для iPad, iPhoneОтзывы (0)  
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Mastermind - увлекательная головоломка для детей и взрослых, в которой придется проявить всю свою логику и сообразительность. Здесь нужно правильно выстроить в ряд 4 цветные булавки, которых всего 6. На это дается 8 попыток, после каждой из которых показывается сколько булавок из выбранных игроком угаданы и сколько из них на своем месте:

  • черный колышек указывает на правильный цвет булавки в правильном месте,
  • белый колышек указывает на правильный цвет булавки в не правильном месте,
  • отсутствие колышка указывает на неправильный цвет.

Будьте внимательны - в загаданной комбинации могут быть булавки одинакового цвета. За разгаданную комбинацию начисляются очки, при этом чем быстрее будет взломан зашифрованный код, тем больше очков начисляется.
Поверьте, когда начнете играть, то не сможете оторваться от этой головоломки пока не разгадаете задание. Все это позволит не только с интересом скоротать свободное время, но и потренировать свою мозговую деятельность.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Mastermind:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 156
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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