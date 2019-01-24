RSSme - простой и удобный редактор RSS-лент. В этой утилите также поддерживается создание и редактирование RSS-каналов. Из основных возможностей можно выделить предварительный просмотр кода HTML, использование HTML-тегов типа A, B, I, U, S и т.д.

Кроме того, есть функция работы с изображениями в режиме WYSIWYG и проверки RSS-каналов на официальном сайте W3C. Интерфейс приложения прост и интуитивно понятен, что позволит достаточно комфортно использовать RSSme.