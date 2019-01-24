Xml - Редактор 1.2
Xml - Редактор - небольшой очень простой XML - редактор. Имеет простой минималистический и понятный интерфейс. Приложение поддерживает два режима
Сборник дизайнера: свойства CSS 1.0
Сборник дизайнера: свойства CSS - сборник содержит описание свойств CSS, доступных на данный момент. А кроме того, описание at-правил, псевдоклассов, псевдоэлементов
STDU XML Editor 1.0.105
STDU XML Editor - простой в использовании редактор XML-документов, для роботы с которым не требуется специальных знаний о языках разметки
CSS Magic 1.8.77
CSS Magic - редактор CSS, предназначенный для быстрого создания и изменения каскадных таблиц стилей. Интерфейс аналогичен панелям Word. Отличие от подобных продуктов
Sitemap Writer Pro 5.4.7
Sitemap Writer Pro - простая в использовании программа для создания карты сайта (Sitemap), путем генерации XML или HTML файла и его загрузки на все поисковые системы
HelpCruiser 3.0
HelpCruiser предназначен для создания документов в различных форматах, таких как HTML, CHM, PDF, RTF и XML. Помогает решить задачи, возникающие в процессе создания