RSSme для Windows

RSSme 1.28 build 177

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Описание RSSme 1.28 build 177Описание   Скачать RSSme 1.28 build 177СКАЧАТЬ (1,02 Мб) Скриншоты RSSme 1.28 build 177Скриншоты (3)   Статистика RSSme 1.28 build 177Статистика   Отзывы о RSSme 1.28 build 177Отзывы (2)  
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RSSme - простой и удобный редактор RSS-лент. В этой утилите также поддерживается создание и редактирование RSS-каналов. Из основных возможностей можно выделить предварительный просмотр кода HTML, использование HTML-тегов типа A, B, I, U, S и т.д.

Кроме того, есть функция работы с изображениями в режиме WYSIWYG и проверки RSS-каналов на официальном сайте W3C. Интерфейс приложения прост и интуитивно понятен, что позволит достаточно комфортно использовать RSSme.

Скриншоты RSSme:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 586
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыXML, RSS, CSS
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Отзывы о программе RSSme

Carc про RSSme 1.24 [30-11-2017]

В стартовом окне вверху ссылка "Create New Feed". Ну или команда меню File\New.
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(ерж про RSSme 1.21 [19-11-2015]

Непонятно, как создавать rss при помощи этой программки.
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