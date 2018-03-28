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Backgammon Elite HD для iOS

Backgammon Elite HD 3.3 для iPad

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Описание Backgammon Elite HD 3.3 для iPadОписание   Скачать Backgammon Elite HD 3.3 для iPadСКАЧАТЬ (73.97 Мб) Скриншоты Backgammon Elite HD 3.3 для iPadСкриншоты (12)   Статистика Backgammon Elite HD 3.3 для iPadСтатистика   Отзывы о Backgammon Elite HD 3.3 для iPadОтзывы (0)  
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Backgammon Elite HD - интерпретация известной еще с давних времен увлекательной игры нарды. В этой версии содержится 8 различных вариантов и разновидностей нард (короткие, длинные, честные, тавла и др.), есть возможность сразиться не только с компьютером, но и состязаться вдвоем на одном устройстве. Отличительной особенностью Backgammon Elite HD является непревзойденное качество графики и ощущение полной реальности, как будто игра идет с настоящими фишками.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Backgammon Elite HD:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 4.x, iOS 5.x, iOS 6.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 542
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Категории программыНастольные
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