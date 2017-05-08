Snapchat для Android

Snapchat 10.7.5.0 для Android

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Описание Snapchat 10.7.5.0 для AndroidОписание   Скачать Snapchat 10.7.5.0 для AndroidСКАЧАТЬ (56,18 Мб) Скриншоты Snapchat 10.7.5.0 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Snapchat 10.7.5.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Snapchat 10.7.5.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Snapchat - приложение для Android, которое позволяет пользователям общаться друг с другом при помощи исчезающих фотографий, а также посредством привычных текстовых чатов и видеозвонков.

Особенностью Snapchat является возможность задать перед отправкой выбранного снимка, время его демонстрации. Причем счетчик активируется в момент открытия изображения, поэтому не стоит беспокоиться о том, что адресат не увидит пересылаемое ему фото.

Если какую-то информацию требуется сохранить, сервис предлагает сделать скриншот.

Что нового в Snapchat 10.7.5.0 для Android?
  • Теперь вы можете добавлять лучших друзей на главный экран.
Скриншоты Snapchat:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 368
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
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Отзывы о программе Snapchat

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