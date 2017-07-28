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World of Tanks Magazine (RU) для Android

World of Tanks Magazine (RU) 6.5.2 для Android

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Описание World of Tanks Magazine (RU) 6.5.2 для AndroidОписание   Скачать World of Tanks Magazine (RU) 6.5.2 для AndroidСКАЧАТЬ (10,16 Мб) Скриншоты World of Tanks Magazine (RU) 6.5.2 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика World of Tanks Magazine (RU) 6.5.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о World of Tanks Magazine (RU) 6.5.2 для AndroidОтзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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World of Tanks Magazine (RU) - официальный журнал компании Wargaming, в котором пользователь найдёт подробные истории, интересные интервью, интерактивные руководства, исторические факты и свежие новости всех игровых проектов компании.

Журнал будет интересен как новичкам, только постигающим азы, так и опытным бойцам, стремящимся к прогрессу, а также тем, кто просто увлекается военными играми и историей Второй мировой войны.

Что нового в World of Tanks Magazine (RU) 6.5.2 для Android?
  • плановое обновление.
Скриншоты World of Tanks Magazine (RU):

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 170
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Чтение книг
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Отзывы о программе World of Tanks Magazine (RU)

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Отзывов о программе World of Tanks Magazine (RU) 6.5.2 для Android пока нет, можете добавить...

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