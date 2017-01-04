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Family Guy: В Поисках Всякого для Android

Family Guy: В Поисках Всякого 1.34.0 для Android

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Описание Family Guy: В Поисках Всякого 1.34.0 для AndroidОписание   Скачать Family Guy: В Поисках Всякого 1.34.0 для AndroidСКАЧАТЬ (48,21 Мб) Скриншоты Family Guy: В Поисках Всякого 1.34.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Family Guy: В Поисках Всякого 1.34.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Family Guy: В Поисках Всякого 1.34.0 для AndroidОтзывы (0)  
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4.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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Family Guy: В Поисках Всякого - Питер Гриффин в жестокой и беспощадной схватке с гигантским цыпленком до основания разрушает Куахог, и теперь в его обязанности входит постройка нового города. Также необходимо помочь Питеру пройти множество квестов, найти Мег, Лоис, Стьюи, Криса и других членов его семьи, соседей и друзей.

Особенности игры:

  • Создайте собственный город Куахог по своему усмотрению.
  • Одень героев в прикольные наряды: Питера сиреной, Куагмайра в бикини, а Лоис – Рэмбо.
  • Отправляйте персонажей на квесты.
  • Защищайте Куахог от пиратов, злобных цыплят и других неприятелей.
  • Застройте свой город декорациями типа Питерлет, Питердактиль и Питер-дирижабль.
  • Большое количество новых и зарекомендовавших себя анимаций.
Что нового в Family Guy: В Поисках Всякого 1.34.0 для Android?
  • Сны Криса становятся кошмаром Куахога, когда неисправная машина снов Стьюи оживляет рождественские подарки, которые снятся Крису; некоторые из них принимают вид семьи Гриффинов и их друзей! Украдет ли Рождественский утренний Питер из кошмаров Криса все подарки? Захватят ли город Ку*берт и Пакман? И как Стьюи и Брайан справятся с этим бедствием перед Рождеством? Играй в "Не такая уж тихая ночь Куахога", чтобы это узнать.
Скриншоты Family Guy: В Поисках Всякого:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 778
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
 Программа Family Guy: В Поисках Всякого отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Family Guy: В Поисках Всякого

Admin

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