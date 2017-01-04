Family Guy: В Поисках Всякого 1.34.0 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 48,21 Мб) Скриншоты (5) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Family Guy: В Поисках Всякого - Питер Гриффин в жестокой и беспощадной схватке с гигантским цыпленком до основания разрушает Куахог, и теперь в его обязанности входит постройка нового города. Также необходимо помочь Питеру пройти множество квестов, найти Мег, Лоис, Стьюи, Криса и других членов его семьи, соседей и друзей. Особенности игры: Создайте собственный город Куахог по своему усмотрению.

Одень героев в прикольные наряды: Питера сиреной, Куагмайра в бикини, а Лоис – Рэмбо.

Отправляйте персонажей на квесты.

Защищайте Куахог от пиратов, злобных цыплят и других неприятелей.

Застройте свой город декорациями типа Питерлет, Питердактиль и Питер-дирижабль.

Большое количество новых и зарекомендовавших себя анимаций. Что нового в Family Guy: В Поисках Всякого 1.34.0 для Android?

Сны Криса становятся кошмаром Куахога, когда неисправная машина снов Стьюи оживляет рождественские подарки, которые снятся Крису; некоторые из них принимают вид семьи Гриффинов и их друзей! Украдет ли Рождественский утренний Питер из кошмаров Криса все подарки? Захватят ли город Ку*берт и Пакман? И как Стьюи и Брайан справятся с этим бедствием перед Рождеством? Играй в "Не такая уж тихая ночь Куахога", чтобы это узнать. Скриншоты Family Guy: В Поисках Всякого: Статус программы Бесплатная Операционка Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 0 / 1 778 Разработчик TinyCo Последнее обновление 04.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Симуляторы Отзывы о программе Family Guy: В Поисках Всякого Admin Отзывов о программе Family Guy: В Поисках Всякого 1.34.0 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости