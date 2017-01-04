Family Guy: В Поисках Всякого - Питер Гриффин в жестокой и беспощадной схватке с гигантским цыпленком до основания разрушает Куахог, и теперь в его обязанности входит постройка нового города. Также необходимо помочь Питеру пройти множество квестов, найти Мег, Лоис, Стьюи, Криса и других членов его семьи, соседей и друзей.
Особенности игры:
Создайте собственный город Куахог по своему усмотрению.
Одень героев в прикольные наряды: Питера сиреной, Куагмайра в бикини, а Лоис – Рэмбо.
Отправляйте персонажей на квесты.
Защищайте Куахог от пиратов, злобных цыплят и других неприятелей.
Застройте свой город декорациями типа Питерлет, Питердактиль и Питер-дирижабль.
Большое количество новых и зарекомендовавших себя анимаций.
Что нового в Family Guy: В Поисках Всякого 1.34.0 для Android?
Сны Криса становятся кошмаром Куахога, когда неисправная машина снов Стьюи оживляет рождественские подарки, которые снятся Крису; некоторые из них принимают вид семьи Гриффинов и их друзей!
Украдет ли Рождественский утренний Питер из кошмаров Криса все подарки? Захватят ли город Ку*берт и Пакман? И как Стьюи и Брайан справятся с этим бедствием перед Рождеством? Играй в "Не такая уж тихая ночь Куахога", чтобы это узнать.