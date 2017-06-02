Perfect Kick 2.1.9 для Android

Perfect Kick – покажите всему миру, как пробивают пенальти настоящие знатоки футбола. Для начала необходимо потренироваться, что бы научиться как следует бить

Soccer Stars 3.6.2 для Android

Soccer Stars – забавная версия футбола. Соперники в игре встречаются со всего мира, а если использовать учетную запись Facebook, то появится шанс сразиться с

Мастер по стрельбе из лука 3D 2.2 для Android

Мастер по стрельбе из лука 3D– цельтесь и стреляйте из лука прямо в яблочко. Приложение с реалистичной графикой подарит вам неподражаемый опыт стрельбы из