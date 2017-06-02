Perfect Kick 2.1.9 для Android
Perfect Kick – покажите всему миру, как пробивают пенальти настоящие знатоки футбола. Для начала необходимо потренироваться, что бы научиться как следует бить
Soccer Stars 3.6.2 для Android
Soccer Stars – забавная версия футбола. Соперники в игре встречаются со всего мира, а если использовать учетную запись Facebook, то появится шанс сразиться с
Мастер по стрельбе из лука 3D 2.2 для Android
Мастер по стрельбе из лука 3D– цельтесь и стреляйте из лука прямо в яблочко. Приложение с реалистичной графикой подарит вам неподражаемый опыт стрельбы из
Hockey Stars 1.4.2 для Android
Hockey Stars - отличный хоккейный симулятор для Android-смартфонов и планшетов, благодаря которому игроки смогут с головой окунуться в динамические и
Flick Shoot 2 1.26 для Android
Flick Shoot 2 - продолжение увлекательного и красочного симулятора футбольных штрафных ударов
Угадай Футбольный Клуб 1.3 для Android
Угадай Футбольный Клуб - увлекательная викторина для всех поклонников и любителей футбола, где вам предстоит угадать название команды по ее логотипу