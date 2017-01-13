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Городок - Township для Android

Городок - Township 4.4.2 для Android

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Описание Городок - Township 4.4.2 для AndroidОписание   Скачать Городок - Township 4.4.2 для AndroidСКАЧАТЬ (96,27 Мб) Скриншоты Городок - Township 4.4.2 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Городок - Township 4.4.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Городок - Township 4.4.2 для AndroidОтзывы (7)  
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3.88 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 3.88 из 5
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Городок – Township – игра представляет собой сочетание  градостроительства и фермерского хозяйства. Вам необходимо не только отстраивать свой городок, но и выращивать урожай, кормить животных, продавать и перерабатывать продукцию. 

Особенности Township:

  • Разнообразные здания украсят ваш город.
  • Продукты можно перерабатывать на фабриках.
  • Выполняйте заказы жителей города.
  • Спуститесь в шахту, что бы найти древние артефакты.
  • Стройте зоопарки и разводите экзотических животных.
  • Исследуйте острова что бы найти эксклюзивные продукты.
  • Присоединяйтесь к игровому сообществу или приглашайте друзей из Facebook и Google+.
Что нового в Городок - Township 4.4.2 для Android?
  • Дарите и получайте подарки во время праздничного события.
  • 16 тематических декораций.
  • Рождественская продукция на фабриках.
  • Аватары в мэрии.
  • Новая схема в лаборатории: делает видимыми руду и артефакты в шахте.
  • Развиваемая декорация Снеговик.
Скриншоты Городок - Township:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 4 839
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы

Отзывы о программе Городок - Township

андрей про Городок - Township 3.3.2 для Android [08-12-2015]

уже 5 день не получаю инструменты для шахты,дальше руками копать?
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Юлия про Городок - Township 3.0.0 для Android [09-08-2015]

Почему бы не организовать обмен стройматериалами между соседями?У меня молотков полный амбар,не могу дождаться краски,а кто-то по уши в краске и ждет молотков.Продавать их жалко,но я бы обменяла.А тратить реальные деньги на игрушку считаю расточительством.
Также есть претензии к награде за отправку самолетов.Всегда отправляю только полностью загруженные,в последний раз,отправляя особо сложный заказ,думаю,сейчас они поимеют совесть и точно подарят краску,и что бы вы думали?- 4 бакса и ....кирпичи!Неужели поезда привозят недостаточно кирпичей?Было бы хорошо,если в награду давали материалы для увеличения амбара и расширения территории.
После подорожания перестала открывать сундуки-типа-подарки у друзей,3 бакса за опостылевший кирпич,который в нем обычно лежит - цена явно завышенная.
При всем этом людей волнует внешность Эрни.Люди,Эрни - робот.Перестаньте спускать на него продукты,помогайте реальным людям.
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Юлия) про Городок - Township 3.0.0 для Android [07-08-2015]

Спасибо) а можно ещё кэш? Пожалуйста...а то он у меня сам отказывается качатся)
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Юлия) про Городок - Township 2.9.6 для Android [07-08-2015]

Люблю вас! Вы класные)))) ещё просьбочка : обновите пожалуйста! Телефон уже просит версию 3.0.1 Зараннее спасибо)))
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мама про Городок - Township 2.9.2 для Android [16-07-2015]

Играла. Всё было хорошо, но теперь требует обновить до версии 2.9.6 Обновите пожалуйста)
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