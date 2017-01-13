Городок - Township 4.4.2 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 96,27 Мб) Скриншоты (10) Статистика Отзывы (7) Оцените программу!

3.88 из 5, всего оценок - 8 Рейтинг программы - 3.88 из 5

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5 Городок – Township – игра представляет собой сочетание градостроительства и фермерского хозяйства. Вам необходимо не только отстраивать свой городок, но и выращивать урожай, кормить животных, продавать и перерабатывать продукцию. Особенности Township: Разнообразные здания украсят ваш город.

Продукты можно перерабатывать на фабриках.

Выполняйте заказы жителей города.

Спуститесь в шахту, что бы найти древние артефакты.

Стройте зоопарки и разводите экзотических животных.

Исследуйте острова что бы найти эксклюзивные продукты.

Присоединяйтесь к игровому сообществу или приглашайте друзей из Facebook и Google+. Что нового в Городок - Township 4.4.2 для Android?

Дарите и получайте подарки во время праздничного события.

16 тематических декораций.

Рождественская продукция на фабриках.

Аватары в мэрии.

Новая схема в лаборатории: делает видимыми руду и артефакты в шахте.

Развиваемая декорация Снеговик. Скриншоты Городок - Township: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 3 / 4 839 Разработчик Playrix Games Последнее обновление 13.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Симуляторы Отзывы о программе Городок - Township андрей уже 5 день не получаю инструменты для шахты,дальше руками копать?

| | Ответить Юлия Почему бы не организовать обмен стройматериалами между соседями?У меня молотков полный амбар,не могу дождаться краски,а кто-то по уши в краске и ждет молотков.Продавать их жалко,но я бы обменяла.А тратить реальные деньги на игрушку считаю расточительством.

Также есть претензии к награде за отправку самолетов.Всегда отправляю только полностью загруженные,в последний раз,отправляя особо сложный заказ,думаю,сейчас они поимеют совесть и точно подарят краску,и что бы вы думали?- 4 бакса и ....кирпичи!Неужели поезда привозят недостаточно кирпичей?Было бы хорошо,если в награду давали материалы для увеличения амбара и расширения территории.

После подорожания перестала открывать сундуки-типа-подарки у друзей,3 бакса за опостылевший кирпич,который в нем обычно лежит - цена явно завышенная.

При всем этом людей волнует внешность Эрни.Люди,Эрни - робот.Перестаньте спускать на него продукты,помогайте реальным людям.

| | Ответить Юлия) Спасибо) а можно ещё кэш? Пожалуйста...а то он у меня сам отказывается качатся)

| | Ответить Юлия) Люблю вас! Вы класные)))) ещё просьбочка : обновите пожалуйста! Телефон уже просит версию 3.0.1 Зараннее спасибо)))

| | Ответить мама Играла. Всё было хорошо, но теперь требует обновить до версии 2.9.6 Обновите пожалуйста)

| | Ответить Читать все отзывы (7) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости