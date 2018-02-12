Мультфильмы - приложение позволяет загрузить и просмотреть мультфильмы, на которых выросли многие нынешние пользователи Windows Phone. Здесь вы найдете все серии

QuickPlay - полнофункциональный медиа-плеер для Windows Phone, позволяющий слушать музыку и смотреть видео на смартфоне. Плеер поддерживает просмотр вашей

Tellyview - приложение для просмотра эфирных телеканалов на экране смартфона, работающего под управлением Windows Phone. Программа использует возможности,

Кино Портал 4.2.8.3

Кино Портал - смотрите фильмы и сериалы с сайта KinoTuT.Su на своем Windows Phone смартфоне. На сайте собрано большое количество фильмов разных лет от кино-классики

ivi.ru 1.5.1.7

ivi.ru - официальный клиент для просмотра фильмов на девайсах с Windows Phone с популярного в рунете ресурса ivi.ru, на котором можно найти огромное количество

Crystal TV 3.1.750.0

Crystal TV - программа для просмотра онлайн телеканалов с самыми популярными российскими каналами эфирного телевидения. Автоматически адаптируется к скорости доступа