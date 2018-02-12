Yube для Windows Phone

Yube 4.0.0.0

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Описание Yube 4.0.0.0Описание   Скачать Yube 4.0.0.0СКАЧАТЬ (2,07 Мб) Скриншоты Yube 4.0.0.0Скриншоты (8)   Статистика Yube 4.0.0.0Статистика   Отзывы о Yube 4.0.0.0Отзывы (0)  
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Yube — еще один неофициальный клиент для популярнейшего сервиса видео-хостинга YouTube. С его помощью вы сможете искать и просматривать ролики, каналы, делиться ссылками на интересное видео с друзьями через социальные сети.

Скриншоты Yube:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows Phone 10 Mobile, 8.1 Blue
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 569
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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Отзывы о программе Yube

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