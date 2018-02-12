Tellyview 2.1.2.2
Tellyview - приложение для просмотра эфирных телеканалов на экране смартфона, работающего под управлением Windows Phone. Программа использует возможности,
QuickPlay 2.6.0.0
QuickPlay - полнофункциональный медиа-плеер для Windows Phone, позволяющий слушать музыку и смотреть видео на смартфоне. Плеер поддерживает просмотр вашей
Мультфильмы 1.0.0.36
Мультфильмы - приложение позволяет загрузить и просмотреть мультфильмы, на которых выросли многие нынешние пользователи Windows Phone. Здесь вы найдете все серии
Кино Портал 4.2.8.3
Кино Портал - смотрите фильмы и сериалы с сайта KinoTuT.Su на своем Windows Phone смартфоне. На сайте собрано большое количество фильмов разных лет от кино-классики
ivi.ru 1.5.1.7
ivi.ru - официальный клиент для просмотра фильмов на девайсах с Windows Phone с популярного в рунете ресурса ivi.ru, на котором можно найти огромное количество
Crystal TV 3.1.750.0
Crystal TV - программа для просмотра онлайн телеканалов с самыми популярными российскими каналами эфирного телевидения. Автоматически адаптируется к скорости доступа