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Открытки. Поздравления и лучшие пожелания любимым на праздники для iOS

Открытки. Поздравления и лучшие пожелания любимым на праздники 3.4.1 для iPhone, iPad

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Описание Открытки. Поздравления и лучшие пожелания любимым на праздники 3.4.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Открытки. Поздравления и лучшие пожелания любимым на праздники 3.4.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (90.5 Мб) Скриншоты Открытки. Поздравления и лучшие пожелания любимым на праздники 3.4.1 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Открытки. Поздравления и лучшие пожелания любимым на праздники 3.4.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Открытки. Поздравления и лучшие пожелания любимым на праздники 3.4.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Открытки. Поздравления и лучшие пожелания любимым на праздники - отличное творческое приложение, с помощью которого можно создавать свои собственные поздравительные открытки на все случаи жизни - День Рождения, свадьба, Новый Год, 8 Марта и др. Проявите воображение и дизайнерские способности, сотворив маленький шедевр, которой станет отменным сюрпризом для близких и дорогих людей. Приложение Открытки - это волшебный мир, полный ярких красок и оригинальных идей, что не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.

Основные особенности приложения:

  • стильный дизайн;
  • готовые шаблоны открыток;
  • большой выбор элементов для открытки;
  • возможность создания собственной надписи;
  • удобный интерфейс, понятный даже ребенку;
  • масштабируемые объекты;
  • возможность добавления фотографии;
  • большой выбор поздравительных надписей;
  • возможность отправить открытку: Facebook, вКонтакте, e-mail.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Открытки. Поздравления и лучшие пожелания любимым на праздники:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 4.x, iOS 5.x, iOS 6.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 382
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы

Отзывы о программе Открытки. Поздравления и лучшие пожелания любимым на праздники

Admin

Отзывов о программе Открытки. Поздравления и лучшие пожелания любимым на праздники 3.4.1 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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