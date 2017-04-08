Фотоколлаж + Фоторедактор InstaFrame (LiPix) - отличный графический инструмент для всех любителей поэкспериментировать со своими фотографиями, создавая интересные коллажи с забавными наклейками прямо на своем iOS-устройстве

MSQRD - забавное приложение, которое поможет вам изменить свою внешность до неузнаваемости, что позабавит друзей и поднимет настроение

VSCO Cam - мощный фоторедактор с отличным интерфейсом и множеством инструментов для цифровой обработки изображений

FaceApp 1.0.8 для iPhone, iPad

Удобный и простой в использовании инструмент, благодаря которому можно практически мгновенно изменить мимику человека на фотографии. В основу приложения положен принцип работы нейросетей, что делает ее схожей с такими программами как Prisma или MSQRD

Pixelmator 2.3 для iPhone, iPad

Pixelmator – один из лучших фоторедакторов для iOS-девайсов, который обладает всеми необходимыми функциями и инструментами для создания, изменения и улучшения ваших изображений и набросков

Camly 1.8 для iPhone, iPad

Camly - мощный полнофункциональный фоторедактор, сочетающий в себе профессиональные инструменты обработки фотографии и простоту использования