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5 Subway Surfers - одна из самых популярных и увлекательных аркадных игр о приключениях в метрополитенах различных городов веселой команды граффити-художников, которых преследует злобный инспектор и его собака. На пути героев будут встречаться самые разные препятствия и барьеры, навстречу мчатся поезда, а скорость движения постепенно увеличивается, так что предстоит проявить немалую ловкость для движения по линиям метро. По ходу игры нужно собирать монеты, а также будут попадаться различные бонусные фишки и дополнительные призы - реактивный ранец, магнит, чудо-ботинки и др. В настройках доступен апгрейд героя, есть возможность использовать доски для серфинга, менять главного персонажа игры и обновлять его гардероб (костюм). Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Subway Surfers для Android

Subway Surfers для Windows Phone