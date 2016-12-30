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Subway Surfers для iOS

Subway Surfers 1.65.0 для iPhone, iPad

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Описание Subway Surfers 1.65.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Subway Surfers 1.65.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (140 Мб) Скриншоты Subway Surfers 1.65.0 для iPhone, iPadСкриншоты (14)   Статистика Subway Surfers 1.65.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Subway Surfers 1.65.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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3.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.33 из 5
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Subway Surfers - одна из самых популярных и увлекательных аркадных игр о приключениях в метрополитенах различных городов веселой команды граффити-художников, которых преследует злобный инспектор и его собака. На пути героев будут встречаться самые разные препятствия и барьеры, навстречу мчатся поезда, а скорость движения постепенно увеличивается, так что предстоит проявить немалую ловкость для движения по линиям метро. По ходу игры нужно собирать монеты, а также будут попадаться различные бонусные фишки и дополнительные призы - реактивный ранец, магнит, чудо-ботинки и др. В настройках доступен апгрейд героя, есть возможность использовать доски для серфинга, менять главного персонажа игры и обновлять его гардероб (костюм).

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Subway Surfers:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 728
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
 Программа Subway Surfers отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Subway Surfers

Admin

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