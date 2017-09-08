MathType 6.9b
MathType - отличное приложение для работы с формулами, математическими выражениями и символами в текстовых документах. Поддерживается работа с Microsoft Office,
ГДЗометр 2.1
ГДЗометр - программа-навигатор по базе решебников, в которую входит 50 решебников по алгебре, геометрии, физике, химии и русскому языку для 7, 8, 9, 10, 11 классов
Инженерный калькулятор 2.1
Инженерный калькулятор - небольшая программа, в которой собраны наиболее важные функции для инженерных расчетов
Advanced Grapher 2.2
Advanced Grapher - Мощная и простая в использовании программа для построения графиков и их анализа
Отличник 3.38
Отличник - тренажер решения заданий по математике и русскому языку для учащихся 1-4 классов. Программа способна генерировать несложные математические примеры,
Деление столбиком 1.0
Деление столбиком - крохотная программка для выполнения классического деления 6-тизначных чисел в столбик. Может пригодится ученикам 3-4 классов