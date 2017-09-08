CalculationLaboratory - математическое приложение для обработки скриптов, использующая собственный язык программирования. Кроме этого, программа также может обрабатывать в скриптах экстремальные числа в десятичном формате и строить самые разные графики. При построении графика можно использовать как обычное число, так и экстремальное.

Помимо всего, CalculationLaboratory поддерживает такие функции как, факториал, двойной факториал, кратный факториал, экспонента, медиана треугольника, тригонометрические, гиперболические и обратные им, а также и некоторые другие.