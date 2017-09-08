CalculationLaboratory для Windows

CalculationLaboratory 1.4.8.1390

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Описание CalculationLaboratory 1.4.8.1390Описание   Скачать CalculationLaboratory 1.4.8.1390СКАЧАТЬ (4,72 Мб) Скриншоты CalculationLaboratory 1.4.8.1390Скриншоты (7)   Статистика CalculationLaboratory 1.4.8.1390Статистика   Отзывы о CalculationLaboratory 1.4.8.1390Отзывы (0)  
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2.50 из 5, всего оценок - 2
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CalculationLaboratory - математическое приложение для обработки скриптов, использующая собственный язык программирования. Кроме этого, программа также может обрабатывать в скриптах экстремальные числа в десятичном формате и строить самые разные графики. При построении графика можно использовать как обычное число, так и экстремальное.

Помимо всего, CalculationLaboratory поддерживает такие функции как, факториал, двойной факториал, кратный факториал, экспонента, медиана треугольника, тригонометрические, гиперболические и обратные им, а также и некоторые другие.

Что нового в CalculationLaboratory 1.4.8.1390?
  • Исправлены ошибки: ошибки в вычислениях
  • Исправлена ошибка с сохранением скрипта
  • Исправлены другие ошибки
  • Оптимизировано вычисление степени, корня и логарифма
Скриншоты CalculationLaboratory:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 515
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМатематика
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