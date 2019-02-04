LeaderTask - один из самых популярных и удобных органайзеров для ведения деловой активности. Здесь есть все функции и возможности для качественной и четкой организации повседневной деятельности, что позволит максимально эффективно использовать свое время.
С приложением можно планировать задания и встречи для себя и коллектива, управлять проектами и сотрудниками, быть в нужное время в нужном месте, контролировать рабочий процесс и многое другое. Для этого в органайзере применяются такие инструменты как, список дел, календарь встреч, книга контактов, можно хранить любые файлы внутри программы, полная синхронизация с мобильными версиями программы для Android, iPad, iPhone через облако и многое-многое другое.
Также стоит отметить, что LeaderTask поддерживает все основные методологии тайм-менеджмента - GTD, Autofocus, Do It Tomorrow и др. В общем, данный органайзер - идеальная находка для любого руководителя, консультанта, предпринимателя да и вообще любого делового человека, которая поможет стать эффективным и успешным менеджером.
Мини-Гараж - простая и удобная программа для автоматизации работы небольших автосервисов, автомастерских, СТО и т.д.
Отзывы о программе LeaderTask
razrabotchikam voproc про LeaderTask 12.5.9 [29-10-2017]
Разработчики! А где скачать cамую совершенную в мире программу-планировщик под „ОС Linux“? 4 | | Ответить
Яросла про LeaderTask 11.0 [09-07-2017]
Программа настоящая находка для современного руководителя, имеет ряд преимуществ такие как возможность работы по локальной сети и подключение к облачной технологии microsoft azure, фильтрация задач по 8 параметрам, работа в оффлайн режиме и т.п. | 1 | Ответить