LeaderTask для Windows

LeaderTask 14.4.0

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Описание LeaderTask 14.4.0Описание   Скачать LeaderTask 14.4.0СКАЧАТЬ (23,5 Мб) Скриншоты LeaderTask 14.4.0Скриншоты (6)   Статистика LeaderTask 14.4.0Статистика   Отзывы о LeaderTask 14.4.0Отзывы (7)  
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3.83 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 3.83 из 5
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LeaderTask - один из самых популярных и удобных органайзеров для ведения деловой активности. Здесь есть все функции и возможности для качественной и четкой организации повседневной деятельности, что позволит максимально эффективно использовать свое время.

С приложением можно планировать задания и встречи для себя и коллектива, управлять проектами и сотрудниками, быть в нужное время в нужном месте, контролировать рабочий процесс и многое другое. Для этого в органайзере применяются такие инструменты как, список дел, календарь встреч, книга контактов, можно хранить любые файлы внутри программы, полная синхронизация с мобильными версиями программы для Android, iPad, iPhone через облако и многое-многое другое.

Также стоит отметить, что LeaderTask поддерживает все основные методологии тайм-менеджмента - GTD, Autofocus, Do It Tomorrow и др. В общем, данный органайзер - идеальная находка для любого руководителя, консультанта, предпринимателя да и вообще любого делового человека, которая поможет стать эффективным и успешным менеджером.

Что нового в LeaderTask 14.4.0?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты LeaderTask:

Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 2300 руб.
Ограничение в работе программы7 дней бесплатный тестовый период
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5 199
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел
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Отзывы о программе LeaderTask

razrabotchikam voproc про LeaderTask 12.5.9 [29-10-2017]

Разработчики! А где скачать cамую совершенную в мире программу-планировщик под „ОС Linux“?
4 | | Ответить

Яросла про LeaderTask 11.0 [09-07-2017]

Программа настоящая находка для современного руководителя, имеет ряд преимуществ такие как возможность работы по локальной сети и подключение к облачной технологии microsoft azure, фильтрация задач по 8 параметрам, работа в оффлайн режиме и т.п.
| 1 | Ответить

veterenar про LeaderTask 11.0 [02-11-2016]

Серьезные возможности у продукта.
4 | | Ответить

лесник с деревни про LeaderTask 9.4.1 [05-07-2015]

Супер мощный органайзер, планировщик.
3 | 3 | Ответить

строители соц жилья про LeaderTask 8.3 [14-06-2014]

Отличный автономный,мобильный органайзер по управлению делами строителям соц. жилья и работе в команде.
3 | 1 | Ответить

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