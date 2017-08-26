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Extreme Volleyball для Android

Extreme Volleyball 2.20 для Android

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Описание Extreme Volleyball 2.20 для AndroidОписание   Скачать Extreme Volleyball 2.20 для AndroidСКАЧАТЬ (7,06 Мб) Скриншоты Extreme Volleyball 2.20 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Extreme Volleyball 2.20 для AndroidСтатистика   Отзывы о Extreme Volleyball 2.20 для AndroidОтзывы (0)  
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4.83 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.83 из 5
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Extreme Volleyball - занимательная вариация на тему волейбола для устройств под управлением Android.

В качестве игроков в этой игре выступают не люди, а роботы, и играют они не привычным мячом, а бомбой с горящим фитилем. Ваша задача - взорвать бомбу на территории противника, что достигается при касании бомбой пола, при совершении трех (и более) касаний или время горения запала закончилось. Присутствует возможность выбора уровня сложности.

Что нового в Extreme Volleyball 2.20 для Android?
  • Добавлена установка таймера бомбы 15,30,45,60,75,90 секунд.
  • Можно выбирать фоновое изображение в игре.
Скриншоты Extreme Volleyball:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 930
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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