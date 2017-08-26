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Throwing Knife 2 для Android

Throwing Knife 2 2.60 для Android

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Описание Throwing Knife 2 2.60 для AndroidОписание   Скачать Throwing Knife 2 2.60 для AndroidСКАЧАТЬ (10,43 Мб) Скриншоты Throwing Knife 2 2.60 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Throwing Knife 2 2.60 для AndroidСтатистика   Отзывы о Throwing Knife 2 2.60 для AndroidОтзывы (0)  
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Throwing Knife 2 - новая версия симулятора метания ножа по движущейся мишени. Ваша задача - внимательно следить за направлением и скоростью движения цели и бросая ножи, стараться набрать как можно больше очков.

В игре используются цветные мишени, за попадание в которые начисляется разное количество очков (при попадании в белое отнимается 25% набранных очков, при попадании в человека игра прекращается).

Также присутствует возможность выбора одной из семи мишеней, одного из трех ножей и настройка направления и скорости вращения мишеней.

Что нового в Throwing Knife 2 2.60 для Android?
  • Полностью переработан физический движок.
  • Ускорена загрузка игры.

 
Скриншоты Throwing Knife 2:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 635
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
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Отзывы о программе Throwing Knife 2

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