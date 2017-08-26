Throwing Knife 2 - новая версия симулятора метания ножа по движущейся мишени. Ваша задача - внимательно следить за направлением и скоростью движения цели и бросая ножи, стараться набрать как можно больше очков.

В игре используются цветные мишени, за попадание в которые начисляется разное количество очков (при попадании в белое отнимается 25% набранных очков, при попадании в человека игра прекращается).

Также присутствует возможность выбора одной из семи мишеней, одного из трех ножей и настройка направления и скорости вращения мишеней.