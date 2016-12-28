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ooVoo для iOS

ooVoo 3.1.1 для iPhone, iPad

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Описание ooVoo 3.1.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать ooVoo 3.1.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (113 Мб) Скриншоты ooVoo 3.1.1 для iPhone, iPadСкриншоты (7)   Статистика ooVoo 3.1.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о ooVoo 3.1.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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ooVoo - популярное приложение, при помощи которого можно абсолютно бесплатно общаться с использованием видео- и голосовых звонков, а также отправлять сообщения. От других представителей услуг видеочата ooVoo отличает высокое качество изображения и звука. Здесь очень удобно создавать групповой видеочат, в котором одновременно может быть до 12 человек, что отлично подойдет как для общения в компании друзей, так и для проведения небольших семинаров, совещаний и собеседований.

Основные особенности ooVoo:

  • бесплатные видео и голосовые звонки,
  • продвинутая система мгновенных сообщений, которые можно писать и отправлять даже во время разговора,
  • фирменная технология SuperClear, которая подстраивается при потере пакетов в ходе видеозвонков по каналам с низкой пропускной способностью, что позволяет вести высококачественный видеочат через мобильную сеть без увеличения использования данных,
  • отличное разрешение видео для всех чатов,
  • встроенная система подавления эхо,
  • возможность обмена видео и фото;
  • добавление в быстрый набор пяти лучших друзей - Топ-5,
  • услуга записи видеоразговора,
  • поиск друзей по логинам ooVoo, Facebook, Twitter, Gmail,
  • сохранение истории разговоров и сообщений.

В настоящее время в ooVoo состоит более 90 миллионов участников, присоединившись к которым можно без труда найти близких Вам людей и общаться с ними без ограничений, где бы они ни находились.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты ooVoo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 651
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТелефония, GSM - ICQ, чаты, пейджеры

Отзывы о программе ooVoo

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Отзывов о программе ooVoo 3.1.1 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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