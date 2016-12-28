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4.50 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 4.50 из 5

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5 ooVoo - популярное приложение, при помощи которого можно абсолютно бесплатно общаться с использованием видео- и голосовых звонков, а также отправлять сообщения. От других представителей услуг видеочата ooVoo отличает высокое качество изображения и звука. Здесь очень удобно создавать групповой видеочат, в котором одновременно может быть до 12 человек, что отлично подойдет как для общения в компании друзей, так и для проведения небольших семинаров, совещаний и собеседований.



Основные особенности ooVoo: бесплатные видео и голосовые звонки,

продвинутая система мгновенных сообщений, которые можно писать и отправлять даже во время разговора,

фирменная технология SuperClear, которая подстраивается при потере пакетов в ходе видеозвонков по каналам с низкой пропускной способностью, что позволяет вести высококачественный видеочат через мобильную сеть без увеличения использования данных,

отличное разрешение видео для всех чатов,

встроенная система подавления эхо,

возможность обмена видео и фото;

добавление в быстрый набор пяти лучших друзей - Топ-5,

услуга записи видеоразговора,

поиск друзей по логинам ooVoo, Facebook, Twitter, Gmail,

сохранение истории разговоров и сообщений. В настоящее время в ooVoo состоит более 90 миллионов участников, присоединившись к которым можно без труда найти близких Вам людей и общаться с ними без ограничений, где бы они ни находились. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app ooVoo для Windows

ooVoo для Macintosh

ooVoo для Windows Phone

ooVoo для Android