Метод Тичера 2.6.1 для Android

Метод Тичера – 5 уникальных курсов английского языка. Первый предназначен для тех, кто только начинает изучать иностранный язык и предлагает ознакомиться алфавитом.

Учим Французский 2.11 для Android

Учим Французский - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении французского языка. Программа предлагает более 6000 слов

Duolingo 3.63.0 для Android

Duolingo – приложение для изучения иностранных языков, включая английский, испанский, французский и немецкий. Научитесь читать, разговаривать, писать и понимать