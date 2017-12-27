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Учим Французский для Android

Учим Французский 5.38 для Android

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Описание Учим Французский 5.38 для AndroidОписание   Скачать Учим Французский 5.38 для AndroidСКАЧАТЬ (53,49 Мб) Скриншоты Учим Французский 5.38 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Учим Французский 5.38 для AndroidСтатистика   Отзывы о Учим Французский 5.38 для AndroidОтзывы (2)  
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4.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
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Учим Французский - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении французского языка.

Программа предлагает более 6000 слов, сопровождающихся иллюстрациями, фонетической транскрипцией и записью произношения.

Словарный запас охватывает 15 тематических вопросов, разделенных на 140 подтем. Имеется три уровня сложности.

Скриншоты Учим Французский:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)7 / 2 313
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Языки
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Отзывы о программе Учим Французский

Роман про Учим Французский 2.11 для Android [26-12-2017]

Программа реальная классная. С учетом что у меня нет интернета на телефоне, эта программа просто идеально подходит, чтобы где-то в дороге скоротать время изучением языка. спасибо!
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Елена про Учим Французский 2.11 для Android [24-01-2016]

СПАСИБО АДМИНАМ САЙТА И РАЗРАБОТЧИКАМ ЗА ПРОГРАММУ, ОТЛИЧНАЯ ОНА. ОЧЕНЬ УДОБНАЯ. КЛАСНОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ!
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