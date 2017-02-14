GOM Audio для Windows

GOM Audio 2.2.7.0

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Описание GOM Audio 2.2.7.0Описание   Скачать GOM Audio 2.2.7.0СКАЧАТЬ (9,59 Мб) Скриншоты GOM Audio 2.2.7.0Скриншоты (7)   Статистика GOM Audio 2.2.7.0Статистика   Отзывы о GOM Audio 2.2.7.0Отзывы (2)  
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4.50 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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GOM Audio - бесплатный стильный плеер для простого воспроизведения музыкальных композиций всех самых популярных аудиоформатов, а также CD-дисков. Поддерживаются аудиоформаты MP3, M4A, OGG, WMA, WAV, MID, FLAC, APE, PLS. Помимо этого реализована функция прослушивания популярных интернет-радиостанций, которые можно добавлять путем ввода URL-ссылки. Потребление ресурсов у GOM Audio достаточно низкое, поэтому можно запустить любимую музыку и заниматься своими делами. Среди других возможностей стоит выделить автоматическое выключение или перевод ПК в режим сна, когда закончится воспроизведение плейлиста. Также доступно несколько вариантов оформления плеера на выбор пользователя, а дополнительные обложки (скины) можно подгрузить из интернета.

Другие полезные функции:

  • Изменение скорости воспроизведения (от 0.1x до 2.0x).
  • Повтор воспроизведения всего плейлиста, определенного трека или участка АВ.
  • Эквалайзер для изменения параметров звучания.
  • Применение различных аудиоэффектов (реверберация, объемный звук, нормализатор).
  • Воспроизведение в случайном порядке.
  • Возможность редактирования ID3-тегов.
  • Поддерживаются подключаемых модули.
Скриншоты GOM Audio:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 230
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры

Отзывы о программе GOM Audio

Vitalik N. про GOM Audio 2.0.7.1108 [06-04-2015]

Отличный Аудио-Плеер!Запускается быстро,интерфейс удобный,Запуская Mp3,Flac,Wma,Ogg даже Midi и т.д кроме AAC!Плюс есть таймер отключения компьютера и редакторов тегов ну и прослушивание радио!Корейцы молодцы хороши плеер сделали
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Елена про GOM Audio 2.0.7.1108 [25-08-2014]

Выбирала между Aimp и этим плеером. Понравился дизайн и возможность прослушивать радиостанции. При первой попытке воспроизвести из папки (10 треков) подглючил на 10-15 секунд. Очень комфортное меню настроек.
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