GOM Audio - бесплатный стильный плеер для простого воспроизведения музыкальных композиций всех самых популярных аудиоформатов, а также CD-дисков. Поддерживаются аудиоформаты MP3, M4A, OGG, WMA, WAV, MID, FLAC, APE, PLS. Помимо этого реализована функция прослушивания популярных интернет-радиостанций, которые можно добавлять путем ввода URL-ссылки. Потребление ресурсов у GOM Audio достаточно низкое, поэтому можно запустить любимую музыку и заниматься своими делами. Среди других возможностей стоит выделить автоматическое выключение или перевод ПК в режим сна, когда закончится воспроизведение плейлиста. Также доступно несколько вариантов оформления плеера на выбор пользователя, а дополнительные обложки (скины) можно подгрузить из интернета.
Другие полезные функции:
Изменение скорости воспроизведения (от 0.1x до 2.0x).
Повтор воспроизведения всего плейлиста, определенного трека или участка АВ.
Эквалайзер для изменения параметров звучания.
Применение различных аудиоэффектов (реверберация, объемный звук, нормализатор).
Отличный Аудио-Плеер!Запускается быстро,интерфейс удобный,Запуская Mp3,Flac,Wma,Ogg даже Midi и т.д кроме AAC!Плюс есть таймер отключения компьютера и редакторов тегов ну и прослушивание радио!Корейцы молодцы хороши плеер сделали | | Ответить
Елена про GOM Audio 2.0.7.1108 [25-08-2014]
Выбирала между Aimp и этим плеером. Понравился дизайн и возможность прослушивать радиостанции. При первой попытке воспроизвести из папки (10 треков) подглючил на 10-15 секунд. Очень комфортное меню настроек. | | Ответить