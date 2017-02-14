GOM Audio 2.2.7.0 Описание СКАЧАТЬ ( 9,59 Мб) Скриншоты (7) Статистика Отзывы (2) Оцените программу!

4.50 из 5, всего оценок - 4 Рейтинг программы - 4.50 из 5

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5 GOM Audio - бесплатный стильный плеер для простого воспроизведения музыкальных композиций всех самых популярных аудиоформатов, а также CD-дисков. Поддерживаются аудиоформаты MP3, M4A, OGG, WMA, WAV, MID, FLAC, APE, PLS. Помимо этого реализована функция прослушивания популярных интернет-радиостанций, которые можно добавлять путем ввода URL-ссылки. Потребление ресурсов у GOM Audio достаточно низкое, поэтому можно запустить любимую музыку и заниматься своими делами. Среди других возможностей стоит выделить автоматическое выключение или перевод ПК в режим сна, когда закончится воспроизведение плейлиста. Также доступно несколько вариантов оформления плеера на выбор пользователя, а дополнительные обложки (скины) можно подгрузить из интернета.



Другие полезные функции: Изменение скорости воспроизведения (от 0.1x до 2.0x).

Повтор воспроизведения всего плейлиста, определенного трека или участка АВ.

Эквалайзер для изменения параметров звучания.

Применение различных аудиоэффектов (реверберация, объемный звук, нормализатор).

Воспроизведение в случайном порядке.

Возможность редактирования ID3-тегов.

Поддерживаются подключаемых модули. Скриншоты GOM Audio: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 2 / 2 230 Разработчик GRETECH Corp. Последнее обновление 14.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Плееры Отзывы о программе GOM Audio Vitalik N. Отличный Аудио-Плеер!Запускается быстро,интерфейс удобный,Запуская Mp3,Flac,Wma,Ogg даже Midi и т.д кроме AAC!Плюс есть таймер отключения компьютера и редакторов тегов ну и прослушивание радио!Корейцы молодцы хороши плеер сделали

| | Ответить Елена Выбирала между Aimp и этим плеером. Понравился дизайн и возможность прослушивать радиостанции. При первой попытке воспроизвести из папки (10 треков) подглючил на 10-15 секунд. Очень комфортное меню настроек.

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