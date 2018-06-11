Evernote 6.11.2.7027
Evernote - программа, с помощью которой можно быстро и удобно запоминать все, что хочется запомнить, и просматривать сделанные заметки, где бы ни находился
NetSearch 1.2
NetSearch - эта программа предназначена для поиска компьютеров, шарингов, папок и файлов в локальной сети. Отличительная особенность – нахождение скрытых шарингов на
NetLook 2.3
NetLook предназначен для сканирования компьютеров локальной сети, навигации по их общим ресурсам и обмена сетевыми сообщениями
LAN Spider 2.1.0.17
LAN Spider - Программа для поиска файлов в вашей локальной сети. Ключевая особенность программы - поиск файлов в архивах ACE, ARC, ARJ, CAB, LZH, RAR, TAR, ZIP, ZOO.
MP3 Network Recorder 1.0
MP3 Network Recorder - Программа позволяет осуществлять запись и прослушивание аудиоинформации с удаленного компьютера в локальной сети
LANLoad 2.0.0.163
LANLoad - программа предназначена для копирования файлов в локальной сети с неустойчивой связью, с возможностью приостановки и продолжения копирования, что весьма