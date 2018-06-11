Evernote 6.11.2.7027 Evernote - программа, с помощью которой можно быстро и удобно запоминать все, что хочется запомнить, и просматривать сделанные заметки, где бы ни находился NetSearch 1.2 NetSearch - эта программа предназначена для поиска компьютеров, шарингов, папок и файлов в локальной сети. Отличительная особенность – нахождение скрытых шарингов на NetLook 2.3 NetLook предназначен для сканирования компьютеров локальной сети, навигации по их общим ресурсам и обмена сетевыми сообщениями

LAN Spider 2.1.0.17 LAN Spider - Программа для поиска файлов в вашей локальной сети. Ключевая особенность программы - поиск файлов в архивах ACE, ARC, ARJ, CAB, LZH, RAR, TAR, ZIP, ZOO. MP3 Network Recorder 1.0 MP3 Network Recorder - Программа позволяет осуществлять запись и прослушивание аудиоинформации с удаленного компьютера в локальной сети LANLoad 2.0.0.163 LANLoad - программа предназначена для копирования файлов в локальной сети с неустойчивой связью, с возможностью приостановки и продолжения копирования, что весьма