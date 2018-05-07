Firemin для Windows

Firemin 6.1.0.4986

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Описание Firemin 6.1.0.4986Описание   Скачать Firemin 6.1.0.4986СКАЧАТЬ (1,55 Мб) Скриншоты Firemin 6.1.0.4986Скриншоты (2)   Статистика Firemin 6.1.0.4986Статистика   Отзывы о Firemin 6.1.0.4986Отзывы (0)  
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3.75 из 5, всего оценок - 4
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Firemin - полезная утилита для оптимизации использования оперативной памяти компьютера браузером Firefox. Интернет-обозреватель Firefox при его длительном использовании потребляет достаточно много оперативной памяти, что сказывается на быстродействии и отклике как самого браузера, так и системы в целом.

Приложение Firemin способно устранить утечку памяти в FireFox и принудить его к меньшему использованию ресурсов за счет специально разработанной функции "EmptyWorkingSet". Интерфейс и функционал инструмента Firemin очень просты, достаточно лишь запустить программу, и она в автоматическом режиме будет высвобождать зарезервированную, но незадействованную браузером Firefox память.

Скриншоты Firemin:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3 564
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам - Оперативная память
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