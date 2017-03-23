Программы для iOS » Видео » Плееры » SPB TV 5.9.1 для iPhone, iPad
SPB TV для iOS

SPB TV 5.9.1 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание SPB TV 5.9.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать SPB TV 5.9.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (19.5 Мб) Скриншоты SPB TV 5.9.1 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика SPB TV 5.9.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о SPB TV 5.9.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

SPB TV - приложение для трансляции на устройствах iPhone, iPad или iPod Touch телевизионных каналов разных жанров и направленности. В настоящее время доступно более 200 телеканалов со всего мира для бесплатного показа. Теперь смотреть телевизор можно где-угодно и когда угодно, необходимо лишь подключение к интернету - Wi-FI, 3G или Edge сети.

Основные возможности SPB TV:

  • Отличный интерфейс и стильный дизайн,
  • Множество телеканалов разных жанров,
  • Удобный поиск,
  • Просмотр нужного видео по запросу,
  • Доступна функция «Картинка в картинке» для удобного и быстрого переключения на другой канал,
  • Отображение программы передач.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты SPB TV:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 085
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры

Отзывы о программе SPB TV

Admin

Отзывов о программе SPB TV 5.9.1 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
ТОП-сегодня раздела "Плееры"
 

VLC 2.7.8 для iPhone, iPad

VLC для iOS - популярный мультимедийный плеер с возможностью воспроизведения множества популярных и не очень форматов на мобильных устройства iPhone, iPad и iPod touch

Загрузчик Видео 1.11 для iPhone, iPad

Загрузчик Видео - очень полезное приложение для всех видеоманов, которое позволит загрузить на Ваше iOS-устройство видеоклипы и ролики буквально в пару простых шагов

Beam 2.3.6 для iOS

Beam - стриминг-сервис, который поможет зрителю более активно влиять на трансляцию стримера. Минимальная задержка потока, бонусы за просмотры и возможность непосредственно повлиять на ход стрима, помогая или усложняя задание для ведущего трансляции

SPB TV 5.9 для iPhone, iPad

SPB TV - приложение для трансляции на устройствах iPhone, iPad или iPod Touch телевизионных каналов разных жанров и направленности

Crystal TV+ 3.1.790 для iPhone, iPad

Crystal TV+ - отличное приложение для просмотра любимых каналов эфирного телевидения на своем iPad, iPhone или iPod Touch. Программа обеспечивает наилучшее изображение в любом месте, благодаря автоматическому адаптированию к скорости доступа в интернет

 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Uber

TeamViewer

Ivideon

Temple Run 2

iPay

AccuWeather.com

Skype

ICQ Mobile

World of Tanks Blitz

Color Splash for iPad

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

 
 