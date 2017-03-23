VLC 2.7.8 для iPhone, iPad
VLC для iOS - популярный мультимедийный плеер с возможностью воспроизведения множества популярных и не очень форматов на мобильных устройства iPhone, iPad и iPod touch
Загрузчик Видео 1.11 для iPhone, iPad
Загрузчик Видео - очень полезное приложение для всех видеоманов, которое позволит загрузить на Ваше iOS-устройство видеоклипы и ролики буквально в пару простых шагов
Beam 2.3.6 для iOS
Beam - стриминг-сервис, который поможет зрителю более активно влиять на трансляцию стримера. Минимальная задержка потока, бонусы за просмотры и возможность непосредственно повлиять на ход стрима, помогая или усложняя задание для ведущего трансляции
SPB TV 5.9 для iPhone, iPad
SPB TV - приложение для трансляции на устройствах iPhone, iPad или iPod Touch телевизионных каналов разных жанров и направленности
Crystal TV+ 3.1.790 для iPhone, iPad
Crystal TV+ - отличное приложение для просмотра любимых каналов эфирного телевидения на своем iPad, iPhone или iPod Touch. Программа обеспечивает наилучшее изображение в любом месте, благодаря автоматическому адаптированию к скорости доступа в интернет